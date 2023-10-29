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ارتفاع الحرارة التشريني اعتيادي وتوقعات بموسم مطري جيد

10/29/2023 4:24:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






فيما تنامت تحذيرات إزاء مخاطر من تغيرات في نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الناتجة عن الصدمات الجافة لهطولات الأمطار، ما تزال المملكة ترزح تحت تأثير ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الراهنة.
ورغم أن مختلف مناطق المملكة تواجه مخاوف حيال هذا الارتفاع في درجات الحرارة والانحباس المطري خلال فصل الخريف الذي بدأ بهطولات خفيفة مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية رائد رافد آل خطاب، أن يكون الموسم الشتوي الحالي 2023-2024 "جيدا"، وذلك بناء على مؤشرات الخرائط الجوية.
ووفق مراكز تنبؤات جوية محلية وعالمية، فإن درجات الحرارة التي يتوقع أن تشهدها مختلف المناطق حتى منتصف الأسبوع المقبل، ستبقى معدلاتها تتراوح حول 25 درجة مئوية.
وفي هذا السياق، أكد آل خطاب، في تصريحات لـ"الغد"، أن ارتفاع درجات الحرارة الذي شهدته مختلف مناطق المملكة، خلال الأسبوع الماضي، وتزامنا مع شهر تشرين الأول (أكتوبر) الخريفي، هو "أمر اعتيادي"، مشيرا إلى حدوثه في فترات سابقة خلال مواسم مضت، إلا أنه نوه لإمكانية اعتبار ذلك "غير طبيعي"، في حال استمرار تلك الحالة لفترة تتجاوز العشرة أيام وخلال الموسم ذاته.
وقال آل خطاب، إن الحالة الجوية الحالية ستتبدل إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي، اليوم وغدا، وستكون الفرصة متاحة لهطول زخات متفرقة من الأمطار، خاصة في جنوب وشرق وبعض المناطق الوسطى الشرقية من المملكة.
وأضاف، أن الخرائط الجوية أظهرت مؤشرات على حدوث زخات مطرية متفرقة اعتبارا من بعد منتصف الأسبوع المقبل، مشيرا إلى توقعات بأن يكون الموسم الشتوي الحالي، جيدا، بناء على المؤشرات الواردة في الخرائط الجوية.
وجدد آل خطاب التأكيد أنه لا يمكن التنبؤ بجودة الموسم أو تواضعه، بناء على توقيت تسجيل أول هطولات خريفية وأداء تلك الهطولات خلال هذه الفترة.
وعودة للتقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي، فإن تأثيرات المياه على مقياس إجمالي واحد، وهو النمو الاقتصادي، أظهر أن الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، أكثر عرضة للصدمات الجافة من غيرها ذات الدخل المرتفع، مشيرا إلى أن قلة الأمطار في هذه الدول تعني ضعف النمو.
وبين التقرير الذي حمل عنوان "الجفاف والعجز.. التأثيرات العالمية للجفاف على النمو الاقتصادي"، أن العجز في هطول الأمطار، يؤثر بشكل سلبي على نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتكبد البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في المناطق القاحلة أعلى الخسائر النسبية، وذلك توازيا مع تزايد شدة الجفاف، والذي يؤثر بدوره على النمو الاقتصادي.
وبدورها، نصت خطة التحديث الاقتصادي الأردنية، على أن مساهمة قطاع المياه في الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات العام 2021، بلغت 0.5 % وبقيمة 200 مليون دينار.
وقالت الخطة ذاتها، إن الطلب المتزايد على المياه بفعل التحولات الديموغرافية والنمو السكاني، أدى إلى انخفاض حاد في وفرة المياه العذبة في المملكة، داعية إلى إطلاق المشاريع الوطنية لتحلية المياه، وتوفير الفرص أمام استثمارات القطاع الخاص، ورفع كفاءة الطاقة المستخدمة في قطاع المياه، إضافة إلى زيادة استخدام الطاقة البديلة واستغلال تخزين المياه لتخزين الطاقة.
وذلك إلى جانب رفع كفاءة استخدام المياه وتحقيق الاستدامة الذاتية المالية، وتطوير المراقبة والتحكم في إدارة العرض والطلب على المياه، وإطلاق برنامج توعية للحفاظ عليها، إضافة إلى تعزيز القدرة على مقاومة المناخ والاستخدام المستدام لها.
كما أضافت "التحديث الاقتصادي"، أن المياه شكلت 0.7 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في العام 2021، مشيرة إلى نمو قطاع المياه بنسبة 8 % سنويا.
وتكمن المخاوف من تكرار الجفاف والانحباس المطري الذي عانت منه المملكة خلال مواسم شتوية ماضية، خلال الموسم الشتوي الحالي، لا سيما في ظل الوضع المائي الحرج، وعطش السدود في المملكة التي تصنف ثاني أفقر دولة مائيا على مستوى العالم، والمعروفة بعجزها السنوي الكبير بين الطلب والمتاح.
وبات من الضروري، في ظل تحديات هذا الوضع، اتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع معدلات التبخر من الهطولات المطرية، وصياغة قوالب تتناسب وما قد يواجهه الموسم الشتوي، نتيجة التغيرات المناخية التي صارت واقعا لا محالة، وفق تصريحات سابقة لمختصين في قطاع المياه.

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