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عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

10/29/2023 4:24:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد العشرات وأصيب المئات، فجر اليوم الأحد، في العدوان الاسرائيلي المتواصل لليوم الـ23 على قطاع غزة.
وأفادت وكالة وفا الفلسطينية، باستشهاد عشرات المواطنين واصابة آخرين في مخيم الشاطئ غرب غزة، تم انتشال عدد منهم ولا زال آخرون تحت الأنقاض.
كما قصفت طائرات حربية منزلا مأهولا في حي تل الهوا غرب غزة مكون من 6 طوابق ما أوقع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.
وفي حي الزيتون جنوب شرق المدينة، قصفت الطائرات الحربية الاسرائيلية عدة منازل ما أدى لاستشهاد 30 مواطنا على الأقل واصابة آخرين، وفي حي التفاح شرق المدينة قصفت الطائرات نحو 5 منازل وأوقعت شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.
كما قصفت الطائرات الحربية منزلين في حي الشجاعية شرق المدينة ما أدى لوقوع شهداء وجرحى ما زال بعضهم تحت الأنقاض.
وفي مخيم جباليا قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، 110 منازل ما أدى لسقوط 45 شهيدا على الاقل واصابة آخرين.
كما دمرت الطائرات الحربية مربعا سكنيا في بئر النعجة وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى، وفي وسط القطاع قصفت الطائرات منازل في مخيمي البريج والنصيرات ومدينة دير البلح ما لسقوط شهداء وجرحى لا زال عدد منهم تحت الأنقاض.
وفي خان يونس ورفح، استشهد نحو 57 مواطنا غالبيتهم من النازحين عقب تدمير الطائرات الحربية منازل على رؤوس ساكنيها وتم نقلهم لمستشفيي أبو يوسف النجار وناصر جنوب القطاع.
ويتواصل لليوم الـ 23 العدوان على القطاع الذي أوقع أكثر من 7800 شهيد وإصابة الآلاف، وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس السكان، كما تم تدمير الطرق الرئيسية والفرعية والبنية التحتية في مختلف مناطق القطاع.


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