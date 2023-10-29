عودة تدريجية لخدمات الاتصالات في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ابراهيم المبيضين
اعلنت شركة جوال الفلسطينية الخلوية صباح اليوم رسميا عن عودة تدريجية
لخدمات الثابت والخلوي والانترنت في قطاع غزة بعد أن قطعت كليا جراء العدوان
الاسرائيلي مساء الجمعة الماضية.
وقالت الشركة في اعلانها انه بخصوص الشبكة الداخلية فطواقمها الفنية تعمل
بجد لاعادة واصلاح ما تضرر من الشبكة وللعمل على اعادة الخدمات ومساعدة الناس في
التواصل والاتصال وقت العدوان.
ياتي ذلك في وقت تتواصل فيه الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال على القطاع
المحاصر والذي تضررت فيه البنية التحتية للاتصالات خلال فترة الاسابيع الثلاثة
الماضية.
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