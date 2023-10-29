إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة في اشتباك مع المقاومة بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الناطق العسكري الإسرائيلي عن إصابة ضابط بجروح خطرة وجندي بقذيفة
أطلقها مسلحون فلسطينيون خلال اشتباك شمالي قطاع غزة.
ويأتي الإعلان بعد محاولات توغل بري إسرائيلية تصدت لها المقاومة
الفلسطينية.
وبالتزامن، تحدث الجيش الإسرائيلي عن قصف 450 هدفا في غزة أمس السبت وعن
تواصل نشاطه البري بالقطاع.-(الجزيرة)
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