Sunday, 29 October 2023 12:35 GMT

مذكرة تفاهم بين مؤسسة إنجاز والمركز الوطني للأمن السيبراني

10/29/2023 4:24:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقّعت مؤسّسة إنجاز مع المركز الوطني للأمن السيبراني، مذكّرة تفاهم لتعزيز التّعاون بين الجانبين، ووضع إطار عمل مشترك يهدف إلى بناء القدرات، ورفع الوعي لدى طلبة المدارس والجامعات في مجال الأمن السيبراني. وقع المذكّرة عن إنجاز الرئيس التّنفيذي ديمة البيبي، وعن المركز الوطني للأمن السيبراني عطوفة المهندس بسام المحارمة.
وبموجب المذكّرة اتفق الطرفان على المساهمة في تطوير منظومة أكاديمية آمنة وموثوقة موجهة لطلاب الجامعات والمدارس في المملكة الأردنية الهاشمية، كما اتفق الطرفان على تطوير وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تساهم في بناء القدرات الوطنية ونشر الوعي في مجال الأمن السيبراني وحماية مستخدمي الإنترنت من فئة الطلاب في المملكة الأردنية الهاشمية وبالاتفاق المسبق بين الطرفين على سبل وآليات الدعم لتبادل الخبرات ولتعظيم الأثر وتوحيد الجهود في هذا المجال.
كما وأكد عطوفة رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام المحارمة، على أن الدور المُناط للمركز في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني لا يقتصر فقط على إدارة العمليات السيبرانية بل يشمل بناء المهارات ورفع القدرات لكافة شرائح المجتمع بماهية الأمن السيبراني حيث قال المحارمة: "إن الجهود المبذولة من المركز لخلق ثقافة سيبرانية مجتمعية على المستوى الوطني تأتي من إيمان المركز بأهمية بناء درعاً بشرياً واقياً لنفسه ولمؤسساته ولمجتمعه أثناء استخدامه للفضاء الرقمي، وأن هذه الشراكة ستساهم بتطوير المبادرات والنشاطات والموجهة تحديداً لطلبة الجامعات والمدارس التي ينفذها المركز لخلق جيل يتحلى بالمعرفة العلمية، الشمولية والسليمة بماهية الأمن السيبراني، وستساعد المركز على اكتشاف المواهب الشبابية وتوجيهها لسد النقص في العنصر البشري من العاملين في مجالات الأمن السيبراني، الأمر الذي سيساهم في تعزيز و تطوير منظومة الأمن السيبراني الأردنية، كما وأن هذه الشراكة ستُتيح للمركز الاستفادة من الخبرات التراكمية المتواجدة لدى مؤسسة إنجاز والتي أثبتت فعالية ما تقدمه للشباب الأردني من خلال مشاريعها وأنشطتها على أرض الواقع من التأسيس" .

من جانبها، أكدت ديمة البيبي، على أهمية هذا التعاون الاستراتيجي مع المركز الوطني للأمن السيبراني، بهدف تمكين جيل الشباب والشابات بأهم المهارات والخبرات بمجال المهارات الرقمية والأمن السيبراني، والذي بدا أثره واضحا في خلق وظائف وفرص عمل عديدة بمختلف القطاعات، مشيرة، إننا اليوم نعيش في عصر نتحول فيه يوما بعد يوم بشكل سريع نحو الرقمنة وتطبيقاتها التي دخلت تفاصيل حياتنا اليومية، الأمر الذي يتطلب نشر الوعي في مجال الأمن السيبراني وحماية مستخدمي الانترنت.
وقالت البيبي، إن المذكّرة جاءت لتوحيد الجهود وتطوير العمل المشترك، ولفتح المجال في المستقبل لتطوير وتنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة التي تلبي حاجات الشباب بمجال الأمن السيبراني والمهارات الرقميّة وتعريف الشباب بالفرص المستقبلية لهذا القطاع المهم.

MENAFN29102023000072011014ID1107324200

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث