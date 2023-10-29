نيويورك تايمز: إسرائيل أوقفت خطط الاجتياح الواسع لغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين أن إسرائيل أوقفت خطط اجتياح واسع النطاق لغزة
والاستعاضة عنها بتوغلات برية محدودة.
وقال المسؤولون
الأميركيون إن وقف خطط الاجتياح البري الواسع يتماشى مع اقتراح وزير الدفاع
الأميركي لويد أوستن.
بدوره، أعلن
الناطق العسكري الإسرائيلي عن إصابة ضابط بجروح خطرة وجندي بقذيفة أطلقها مسلحون
فلسطينيون خلال اشتباك شمالي قطاع غزة.
ويأتي الإعلان
بعد محاولات توغل بري إسرائيلية، وأكدت كتائب القسام أن المقاومة أحبطت تلك
المحاولات.
وكانت كتائب
القسام نشرت الليلة الماضية مقطع فيديو يظهر تدمير عربة نقل جنود إسرائيليين مدرعة
على حدود قطاع غزة خلال عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة في 7
أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
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