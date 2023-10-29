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نيويورك تايمز: إسرائيل أوقفت خطط الاجتياح الواسع لغزة

10/29/2023 4:24:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين أن إسرائيل أوقفت خطط اجتياح واسع النطاق لغزة والاستعاضة عنها بتوغلات برية محدودة.
وقال المسؤولون الأميركيون إن وقف خطط الاجتياح البري الواسع يتماشى مع اقتراح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.
بدوره، أعلن الناطق العسكري الإسرائيلي عن إصابة ضابط بجروح خطرة وجندي بقذيفة أطلقها مسلحون فلسطينيون خلال اشتباك شمالي قطاع غزة.
ويأتي الإعلان بعد محاولات توغل بري إسرائيلية، وأكدت كتائب القسام أن المقاومة أحبطت تلك المحاولات.
وكانت كتائب القسام نشرت الليلة الماضية مقطع فيديو يظهر تدمير عربة نقل جنود إسرائيليين مدرعة على حدود قطاع غزة خلال عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.


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