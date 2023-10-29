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اسم شخصيتي في مسلسلي المقبل أبو عبيدة.. محمد رمضان يستفز القناة العاشرة الإسرائيلية (فيديو)

10/29/2023 4:23:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وجه النجم محمد رمضان رسالة للقناة العاشرة الإسرائيلية بعدما طالبت مواطنيها بعدم متابعة مسلسلاته بعد الفيديو الذي ظهر فيه يطالب العرب بمحاربة إسرائيل والوقوفإلى جانبها.
قال رمضان في فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق Instagram: "القناة العاشرة الإسرائيلية تطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي، لأني نشرت فيديو يحث العرب على الاتحاد، والدفاع عن إخواتنا ونسائنا وأطفالنا ودمائنا في غزة، وقالت لهم ألا يشاهدوا مسلسلاتي مرة ثانية ولا يستمعوا لأغانيّ، لأنه رجل يدافع عن إخوته في فلسطين".

وتابع: أقول لهم هذا أقل واجب أقدمه لأخواتي، والواجب الثاني الذي أقدمه لكم في القناة العاشرة الإسرائيلية، اسم شخصيتي في المسلسل القادم إن شاء الله أبو عبيدة.


ومن ناحية أخرى، أعلن محمد رمضان عن تبرعه بأجره في الحفلات الفنية بالمنطقة العربية لأهالي غزة، دعمًا لشعب فلسطين.

ونشر محمد رمضان ستوري على صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور و الفيديوهات Instgram وعلق قائلا: "كل جولاتي الفنية في المنطقة العربية و خارجها لمساندة أخوتي في غزة".

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