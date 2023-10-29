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زخم مشاركة شعراء الأمة العربية في مسابقة“ديوان شهداء العزة أوجب رفع قيمة الجائزة

10/29/2023 4:23:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بعد أن وجهت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية نداء إلى كافة شعراء العربية في جميع أنحاء العالم للمشاركة في ديوان شهداء العزة شهدت الأيام الماضية إقبالاً كبيراً من الشعراء العرب للمشاركة في هذه التظاهرة الثقافية الأضخم.
لذلك كان القرار السريع برفع قيمة الجوائز لتصبح على النحو الآتي:"تمنح القصيدة الأولى مكافأة قدرها عشرة آلاف دولار (10000 $) والقصيدة الثانية مكافأة قدرها سبعة آلاف دولار (7000 $) والثالثة مكافأة قدرها خمسة آلاف دولار (5000 $)".
وفي هذا الصدد قال الشاعر عبد العزيز سعود البابطين رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية "كنت واثقاً أن ضمائر شعراء الأمة العربية يقظة وهذا أمر طبيعي عهدناه من الشعر والشعراء العرب، فلقد عاش شعراؤنا العرب قضايا أمتنا بكل أحاسيسهم ومشاعرهم يفرحون لإنجازاتها و انتصاراتها الرائعة فتفوح قصائدهم بأريج زكي فيه عبق النصر والاعتزاز بالعروبة ويحزنون إذا ما أحاطت بأمتهم النكبات و المصائب و ما أكثرها ! تراهم في هم وغم، قصائدهم نسيج ألم، ودموع متدفقة لا تعرف عيونهم طعم النوم ولا نفوسهم طريق الراحة الاستقرار.
وأضاف البابطين أن جميع القصائد المشاركة ستعرض على لجنة تحكيم فنية متخصصة.
وأشار البابطين أن القصائد المشاركة ستصدر في ديوان يخصص ريعه كاملًا لصالح المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
هذا وقد حددت المؤسسة مجموعة من الشروط للمشاركة في المسابقة: -
ويشترط في القصائد المشاركة: "أن تكون باللغة العربية الفصحى، آخر موعد لقبول المشاركة 30 نوفمبر 2023، يرسل المشارك نبذة تعريفية مختصرة عنه مع بيانات الاتصال الخاصة به بريديًا وهاتفيا وإلكترونيا".
وتؤكد المؤسسة على أن الفرصة مازالت سانحة لمن يرغب في موافاتها بالقصائد المشاركة المعبرة عن المشاعر الوطنية العربية والإنسانية التي تعتمل في نفوس الجميع جراء ما يحدث في غزة من فظائع رهيبة بحق الأطفال والمدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني دون رحمة أو وازع من ضمير.
و ترجو المؤسسة سرعة إرسال المشاركات عبر الوسائط الآتية:العنوان البريدي: ص.ب 599 الصفاة - الرمز البريدي 13006 – الكويت، او من خلال الفاكس على رقم 0096522455039 ، او من خلال البريد الالكتروني، ، او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة.

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