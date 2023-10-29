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تمكين الدولية للأجهزة المنزلية تفتتح فرعها السابع عشر في السعودية والأول بالرياض

10/29/2023 4:13:34 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة تمكين الدولية للاجهزة المنزلية، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الأجهزة المنزلية والإلكترونية، عن افتتاح معرضها الجديد الأول في العاصمة الرياض، وذلك في إطار خططها التوسعية في السوق السعودي.
وقال السيد وجدي المخلافي الرئيس التنفيذي لشركة تمكين الدولية، ان افتتاح المعرض الجديد في الرياض يأتي استجابة للطلب المتزايد على منتجاتنا من قبل عملائنا في المملكة، ويعكس ثقتنا في قوة وإمكانيات هذا السوق ونحن نسعى دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائنا، والتي تتميز بالجودة والابتكار والقيمة المضافة.
وأوضح السيد وجدي المخلافي أن المعرض الجديد يوفر مجموعة واسعة من الاْجهزة المنزلية، بما في ذلك الثلاجات، والغسالات، والافران، والتلفزيونات، والاْجهزة الصغيرة لكبرى العلامات التجارية ومنها جنرال سوبريم وال جي وسامسونج وسوني، وهيتاشي، وتوشيبا، وغيرها.
كما ان شركة تمكين حريصة دائما على الاستفادة بالتطور التكنولوجي وبلورة ذلك من خلال تدشين أحدث صيحات التكنولوجيا بإعلان ربط اجهزه علاماتها التجارية (جنرال سوبريم) من خلال جهاز التحكم الذكي اليكسا وذلك من اجل تعميم مفهوم لحياة ذكية ذكية لعملائها.
يذكر أن شركة تمكين الدولية للأجهزة المنزلية تأسست منذ أكثر من 40 عاماً، وهي واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية المنزلية في مجال مبيعات الجملة والتجزئة الموجودة في المملكة العربية السعودية واشتهرت بتقديم مجموعة كبيرة من الأجهزة المنزلية ذات الجودة العالية والسعر الجيد، بما يعكس التطور التكنولوجي الهادف إلى توفير الطاقة، ويدعم تنمية الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة .2030
وتملك الشركة 16 معرضاً حول المملكة في جدة، ومكة المكرمة، وخميس مشيط، وجازان، ونجران، والأحساء، والخبر، وحفر الباطن، ويعد افتتاح المعرض الجديد من أحدث معارضها في مدينة الرياض. وأطلقت تطبيق "تمكين كير" لخدمة جميع المستهلكين الذين يحتاجون إلى خدمة ما بعد البيع، حيث يتيح حجز الخدمات المتعلقة بالصيانة والإصلاح وقطع الغيار. كما أن تطبيق "تمكين ستور" يلبي احتياجات العملاء والزبائن في أي وقت وفي أي مكان مع إمكانية التوصيل إلى باب المنزل.
وختم السيد وجدي المخلافي تصريحه بالقول: "إن شركة تمكين الدولية تشكر عملائها على ثقتهم وولائهم، وتدعوهم لزيارة معرضها الجديد في الرياض، والاستفاده من المنتجات والخدمات التي تقدمها. كما نشكر شركائنا وموردينا على دعمهم المستمر لنا، وهي ملتزمة بتقديم تجربة تسوق مميزة لعملائها من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة".

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