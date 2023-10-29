تمكين الدولية للأجهزة المنزلية تفتتح فرعها السابع عشر في السعودية والأول بالرياض

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت شركة تمكين الدولية للاجهزة المنزلية، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الأجهزة المنزلية والإلكترونية، عن افتتاح معرضها الجديد الأول في العاصمة الرياض، وذلك في إطار خططها التوسعية في السوق السعودي.
وقال السيد وجدي المخلافي الرئيس التنفيذي لشركة تمكين الدولية، ان افتتاح المعرض الجديد في الرياض يأتي استجابة للطلب المتزايد على منتجاتنا من قبل عملائنا في المملكة، ويعكس ثقتنا في قوة وإمكانيات هذا السوق ونحن نسعى دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائنا، والتي تتميز بالجودة والابتكار والقيمة المضافة.
وأوضح السيد وجدي المخلافي أن المعرض الجديد يوفر مجموعة واسعة من الاْجهزة المنزلية، بما في ذلك الثلاجات، والغسالات، والافران، والتلفزيونات، والاْجهزة الصغيرة لكبرى العلامات التجارية ومنها جنرال سوبريم وال جي وسامسونج وسوني، وهيتاشي، وتوشيبا، وغيرها.
كما ان شركة تمكين حريصة دائما على الاستفادة بالتطور التكنولوجي وبلورة ذلك من خلال تدشين أحدث صيحات التكنولوجيا بإعلان ربط اجهزه علاماتها التجارية (جنرال سوبريم) من خلال جهاز التحكم الذكي اليكسا وذلك من اجل تعميم مفهوم لحياة ذكية ذكية لعملائها.
يذكر أن شركة تمكين الدولية للأجهزة المنزلية تأسست منذ أكثر من 40 عاماً، وهي واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية المنزلية في مجال مبيعات الجملة والتجزئة الموجودة في المملكة العربية السعودية واشتهرت بتقديم مجموعة كبيرة من الأجهزة المنزلية ذات الجودة العالية والسعر الجيد، بما يعكس التطور التكنولوجي الهادف إلى توفير الطاقة، ويدعم تنمية الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة .2030
وتملك الشركة 16 معرضاً حول المملكة في جدة، ومكة المكرمة، وخميس مشيط، وجازان، ونجران، والأحساء، والخبر، وحفر الباطن، ويعد افتتاح المعرض الجديد من أحدث معارضها في مدينة الرياض. وأطلقت تطبيق "تمكين كير" لخدمة جميع المستهلكين الذين يحتاجون إلى خدمة ما بعد البيع، حيث يتيح حجز الخدمات المتعلقة بالصيانة والإصلاح وقطع الغيار. كما أن تطبيق "تمكين ستور" يلبي احتياجات العملاء والزبائن في أي وقت وفي أي مكان مع إمكانية التوصيل إلى باب المنزل.
وختم السيد وجدي المخلافي تصريحه بالقول: "إن شركة تمكين الدولية تشكر عملائها على ثقتهم وولائهم، وتدعوهم لزيارة معرضها الجديد في الرياض، والاستفاده من المنتجات والخدمات التي تقدمها. كما نشكر شركائنا وموردينا على دعمهم المستمر لنا، وهي ملتزمة بتقديم تجربة تسوق مميزة لعملائها من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة".
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