Sunday, 29 October 2023 12:35 GMT

وفاة بطل مسلسل فريندز غرقا في منزله

10/29/2023 4:13:34 AM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز وموقع تي.إم.زد المتخصص في أخبار المشاهير أنه تم العثور على الممثل ماثيو بيري، الذي اشتهر بدور "تشاندلر" في المسلسل الشهير فريندز، ميتاً في حوض استحمام عن عمر ناهز 54 عاما.
كذلك استشهدت الصحيفة والموقع بمصادر لم تسمها في إنفاذ القانون في نقل الخبر الذي لم يتسن لرويترز التحقق منه على نحو مستقل.
فيما ذكرت شبكة إن.بي.سي الإخبارية نقلا عن ممثل لم تذكر اسمه للممثل الأميركي الكندي ومصدر بإنفاذ القانون أن بيري عُثر عليه ميتا بسبب الغرق على ما يبدو في منزله في حي باسيفك بالاسيدس في لوس أنجليس.
ولد بيري في ماساتشوستس وترعرع في أوتاوا مع والدته وهي صحفية كندية عملت ذات مرة مسؤولة صحفية لرئيس الوزراء الأسبق بيير ترودو وتزوجت من إعلامي كندي بعد طلاقها من والد بيري.
وانتقل إلى لوس انجليس في عمر الخامسة عشرة للعمل بالتمثيل والكوميديا الارتجالية.
ولد ماثيو في مدينة وليمستون في ماساتشوستس، ويحمل الجنسيتين الكندية والأميركية، وهو ابن الممثل الأمريكي جون بينت بيري ولعل أكثر الناس عرفوا بيري بشخصية تشاندلر في أشهر المسلسلات الأمريكية في التسعينيات فريندز "الأصدقاء" والذي شاركه في بطولته جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات لوبلانك وليزا كودرو

MENAFN29102023000089011017ID1107324179

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث