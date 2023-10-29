وفاة بطل مسلسل فريندز غرقا في منزله

(MENAFN
- Al Watan) ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز وموقع تي.إم.زد المتخصص في أخبار المشاهير أنه تم العثور على الممثل ماثيو بيري، الذي اشتهر بدور "تشاندلر" في المسلسل الشهير فريندز، ميتاً في حوض استحمام عن عمر ناهز 54 عاما.
كذلك استشهدت الصحيفة والموقع بمصادر لم تسمها في إنفاذ القانون في نقل الخبر الذي لم يتسن لرويترز التحقق منه على نحو مستقل.
فيما ذكرت شبكة إن.بي.سي الإخبارية نقلا عن ممثل لم تذكر اسمه للممثل الأميركي الكندي ومصدر بإنفاذ القانون أن بيري عُثر عليه ميتا بسبب الغرق على ما يبدو في منزله في حي باسيفك بالاسيدس في لوس أنجليس.
ولد بيري في ماساتشوستس وترعرع في أوتاوا مع والدته وهي صحفية كندية عملت ذات مرة مسؤولة صحفية لرئيس الوزراء الأسبق بيير ترودو وتزوجت من إعلامي كندي بعد طلاقها من والد بيري.
وانتقل إلى لوس انجليس في عمر الخامسة عشرة للعمل بالتمثيل والكوميديا الارتجالية.
ولد ماثيو في مدينة وليمستون في ماساتشوستس، ويحمل الجنسيتين الكندية والأميركية، وهو ابن الممثل الأمريكي جون بينت بيري ولعل أكثر الناس عرفوا بيري بشخصية تشاندلر في أشهر المسلسلات الأمريكية في التسعينيات فريندز "الأصدقاء" والذي شاركه في بطولته جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات لوبلانك وليزا كودرو
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