شركة فالكونفيز تكرم فريق عملها بتوزيع حصص ملكية من أسهم الشركة

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت شركة ((فالكونفيز))FalconViz، الشركة الرائدة في مجال نمذجة الأصول وخدمات التحول الرقمي في المملكة، عن مبادرة مميزة تَعكِس التزامها بتقدير الفريق الذي يقف وراء نجاحها.
وقد تم الإعلان عنها خلال احتفالية أُقيمت في مقر الشركة بمركز الأبحاث والابتكارات بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وبحضور الشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة، الدكتور محمد شلبي. والتي تضمنت توزيع حصص ملكية مُتمثلة في أسهم الشركة بين فريقها تكريمًا لأدائهم المُميز خلال السنوات الماضية، وتماشيًا مع سياسات الشركة التي تُولي اهتماماً خاصاً لبناء روح الفريق وجعلهم جزءاً من الشركة.
وتعليقاً على هذه المبادرة صَرح الدكتور محمد شلبي قائلاً: ((إننا نقدر تفاني كل من أسهم في نجاح فالكونفيز على مر السنوات، وإيماناً منا بقيمة توحيد الجهود والالتزام الجماعي نحو تحقيق أهدافنا، قررنا شُكر جهود فريقنا بجعلهم أعضاء مشاركين فيها، ونحن ملتزمون بمواصلة دعم وتطوير الكوادر الوطنية لبناء مستقبل مشرق ومزدهر في هذا المجال)).
تأسست شركة فالكونفيز عام 2015 بتصريح من هيئة الاستثمار السعودية، وتعتبر واحدة من أفضل الشركات الرائدة في مجال التقنية والابتكار في المملكة. وقد حصلت على عدد من الجوائز على مستوى المملكة والعالم منذ انطلاقها، منها جائزة أفضل عرض للشركات الناشئة الأكثر نمواً في المملكة في معرض ((VivaTech)) الذي انعقد في باريس، وتم اختيارها أيضاً ضمن أفضل ثلاث شركات ناشئة في مؤتمر((Step Dubai)). إضافة إلى أنه تم تصنيفها ضمن قائمة أقوى 100 شركة ناشئة عربية من قبل مجلة ((فوربس الشرق الأوسط)).
كما تُعنى الشركة بالمسؤولية المجتمعية حيث تقوم بدعم الشباب السعودي، حيث تحرص فالكونفيز على توظيف وتطوير الكوادر الوطنية من خلال إدارة برنامج بناء القدرات لخريجي الكليات والمعاهد السعودية المختلفة مثل جامعة الملك عبد العزيز وجامعة عفت، والاهتمام بإنشاء وتطوير برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تأهيلهم لمستويات متقدمة في مجال التصوير والمسح الجوي، حيث اهتمت فالكونفيز بإنشاء برنامج تدريبي متخصص لتأهيل الشباب السعودي للحصول على رخصة الطيران من الهيئة العامة للطيران المدني ليكونوا طيارين درون محترفين، وتؤكد الشركة التزامها الجاد بدعم الشباب وتوجيههم نحو مستقبل مليء بالفرص.
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