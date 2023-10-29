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شركة فالكونفيز تكرم فريق عملها بتوزيع حصص ملكية من أسهم الشركة

10/29/2023 4:13:33 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة ((فالكونفيز))FalconViz، الشركة الرائدة في مجال نمذجة الأصول وخدمات التحول الرقمي في المملكة، عن مبادرة مميزة تَعكِس التزامها بتقدير الفريق الذي يقف وراء نجاحها.
وقد تم الإعلان عنها خلال احتفالية أُقيمت في مقر الشركة بمركز الأبحاث والابتكارات بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وبحضور الشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة، الدكتور محمد شلبي. والتي تضمنت توزيع حصص ملكية مُتمثلة في أسهم الشركة بين فريقها تكريمًا لأدائهم المُميز خلال السنوات الماضية، وتماشيًا مع سياسات الشركة التي تُولي اهتماماً خاصاً لبناء روح الفريق وجعلهم جزءاً من الشركة.
وتعليقاً على هذه المبادرة صَرح الدكتور محمد شلبي قائلاً: ((إننا نقدر تفاني كل من أسهم في نجاح فالكونفيز على مر السنوات، وإيماناً منا بقيمة توحيد الجهود والالتزام الجماعي نحو تحقيق أهدافنا، قررنا شُكر جهود فريقنا بجعلهم أعضاء مشاركين فيها، ونحن ملتزمون بمواصلة دعم وتطوير الكوادر الوطنية لبناء مستقبل مشرق ومزدهر في هذا المجال)).
تأسست شركة فالكونفيز عام 2015 بتصريح من هيئة الاستثمار السعودية، وتعتبر واحدة من أفضل الشركات الرائدة في مجال التقنية والابتكار في المملكة. وقد حصلت على عدد من الجوائز على مستوى المملكة والعالم منذ انطلاقها، منها جائزة أفضل عرض للشركات الناشئة الأكثر نمواً في المملكة في معرض ((VivaTech)) الذي انعقد في باريس، وتم اختيارها أيضاً ضمن أفضل ثلاث شركات ناشئة في مؤتمر((Step Dubai)). إضافة إلى أنه تم تصنيفها ضمن قائمة أقوى 100 شركة ناشئة عربية من قبل مجلة ((فوربس الشرق الأوسط)).
كما تُعنى الشركة بالمسؤولية المجتمعية حيث تقوم بدعم الشباب السعودي، حيث تحرص فالكونفيز على توظيف وتطوير الكوادر الوطنية من خلال إدارة برنامج بناء القدرات لخريجي الكليات والمعاهد السعودية المختلفة مثل جامعة الملك عبد العزيز وجامعة عفت، والاهتمام بإنشاء وتطوير برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تأهيلهم لمستويات متقدمة في مجال التصوير والمسح الجوي، حيث اهتمت فالكونفيز بإنشاء برنامج تدريبي متخصص لتأهيل الشباب السعودي للحصول على رخصة الطيران من الهيئة العامة للطيران المدني ليكونوا طيارين درون محترفين، وتؤكد الشركة التزامها الجاد بدعم الشباب وتوجيههم نحو مستقبل مليء بالفرص.

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