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القبض على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما القات

10/29/2023 4:13:32 AM
(MENAFN- Al Watan) قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما نبات القات المخدر بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني gov، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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