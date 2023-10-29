فيتش سوليوشنز: الاستثمارات تقود النمو بمصر للارتفاع إلى 4.4% العام المالى الحالى

توقعت مؤسسة“فيتش سوليوشنز”، إحدى شركات مجموعة“فيتش” للتصنيف الائتمانى، تسارع نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.4% خلال العام المالى الحالى بدعم من ارتفاع الاستثمارات الخليجية تحت برنامج الخصخصة وارتفاع الإنفاق الرأسمالى نحو 70% فى ميزانية العام الحالى بعد انكماش الاستثمارات الحقيقية بنحو 21% فى العام المالى الماضى بعد تهدئة الأعمال فى المشروعات القومية الكبرى.

أضافت أن النمو رغم ذلك لايزال ضعيفًا فى ظل أن التضخم المرتفع سيلقى بظلاله بشكل ملحوظ على الاستهلاك كما أن الصادرات البترولية ستنخفض فيما سترتفع الواردات لتغطى بعض النقص فى السوق.

أوضحت أن المخاطر المحيطة بالنمو تتمثل فى عدم القدرة على جذب استثمارات أجنبية أو استمرار المشكلات التقنية لفترة أطول فى حقل ظُهر.

وتوقعت تراجع صادرات الغاز الطبيعى 1% رغم القفزة فى واردات الغاز من إسرائيل، ما يؤثر على صافى الميزان التجارى البترولى الذى وفق توقعاتها سيظل يسجل فائضًا خلال العام المالى الحالى قبل أن يتحول للعجز العام المالى المقبل، ومع تمثيل الصادرات البترولية 40% من جملة الصادرات سيعمق ذلك أزمة العملة.

لكن إجمالًا ستستهم قيود الواردات وانخفاض سعر الصرف الذى يؤثر على الطلب المحلى فى كبح نمو صافى الواردات، وستبقى صادرات الخدمات قوية سواء السياحة أو قناة السويس وفق التقرير.

وأشارت إلى أن نمو قدره 4.4% لن يكون كافيًا لخلق وظائف تستوعب الداخلين الجدد للسوق خاصة أن النمو مُغلف بالاستثمارات الأجنبية والحكومية وليس مدفوعًا بتحسن القطاع الخاص أو الاستهلاك أو الصادرات.

وتوقعت أن يسجل التضخم ذروته فى أكتوبر عند مستوى 41% نتيجة انخفاض قيمة العملة، واختناقات المعروض، بالتزامن مع تأجل الزيادات الكبيرة فى الأسعار الإدارية حتى الربع الأول من 2024.

ورجحت أن يرفع البنك المركزى الفائدة 1% جديدة قبل نهاية العام وأن يصل الدولار إلى 38 جنيهًا بنهاية 2023، مع تمهيد الحكومة لتلك الخطوة.

وأشارت إلى أن الاحتياجات التمويلية لمصر ارتفعت على أساس سنوى نتيجة وجود التزامات بقيمة 12.1 مليار دولار.

وتوقعت أن يتسع العجز المالى إلى 7.2% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى نتيجة ارتفاع الفائدة والإنفاق الاستثمارى.

وقالت إن معدل مراكمة رأس المال الثابت فى مصر ستكون معتدلة خلال السنوات المقبلة، فى ظل أن الارتفاع السريع للدين الخارجى الذى تم توجيه معظمه إلى تمويلات البنية التحتية سيلقى بظلاله على الإنفاق الاستثمارى والاستثمارات العامة لكن جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال ستزيد من مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وستسهم فى جذب استثمارات أجنبية خارج قطاع البترول.

وتوقعت أن تبدأ تعهدات الاستثمارات التى تجاوزت 25 مليار دولار والمعلن عنها فى مارس 2022 فى التحقق خلال السنوات القليلة المقبلة بما يعوض أيضًا انخفاض الاستثمارات العامة.

وقالت إنه إجمالًا سيكون تكوين رأس المال هو محرك أساس للنمو فى مصر يسبقه فقط الاستهلاك.

وتوقعت“فيتش سوليوشنز” أن يرتفع عجز الحساب الجارى إلى 7.3 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، لكن سيحد من ارتفاعه زيادة التحويلات عبر القنوات الرسمية إلى 25.6 مليار دولار واستمرار نمو إيرادات السياحة بالتزامن مع حل أزمة العملة بتخفيض سعرها دخول التحويلات للقطاع الرسمى، وكذلك نمو حصيلة قناة السويس وإن كان بوتيرة أقل.

وقدرت أن ذلك بالإضافة إلى 12.1 مليار دولار ديون خارجية مستحق أجلها العام المالى الحالى سيرفع الاحتياجات التمويلية إلى 19.4 مليار دولار.

وتوقعت نمو أعداد السياحة الوافدة لمصر إلى 13.1 مليون خلال 2023 وأن تنمو 6.7% إضافية خلال 2024.

وقالت إن تعويم الجنيه بشكل كامل والوصول لمستوى السوق السوداء، من شأنه تسريع وتيرة الخصخصة البطيئة فى ظل صعوبات التقييم وتعارض المصالح، وإنه ذلك سيدفع صندوق النقد لعقد مراجعة الاقتصاد المصرى وصرف الشرائح المتأخرة، بما يتيح المزيد من التمويلات.

أضافت أن حدوث ذلك سيسمح للجنيه بالارتفاع أمام الدولار خلال النصف الثانى من 2024 إلى 36 جنيه للدولار.

وتوقعت أن تستفيد مصر من مخاطر العملة المحدودة على استدامة ديونها فى ظل أن ثلثى الدين العام مقوما بالعملة المحلية، وأن معظم الديون الخارجية منخفضة التكلفة سواء لطبيعتها الثنائية أو التنموية من مؤسسات متعددة الأطراف والتى تسمح لها أيضًا فترات سماح كبيرة.

وأشارت إلى أن عامل آخر إيجابى يخدم استدامة الديون فى مصر هو سعى الحكومة لإعادة هيكلة الديون التجارية عبر التوجه نحو الآجال الأطول، بما يجعل جدول السداد مناسب أكثر.

ورجحت أن يبدأ الدين كنسبة للناتج المحلى فى الانخفاض خلال 2024، لكنه سيظل أعلى من 80% فى المدى المتوسط على أن ينخفض إلى ما دون 70% بحلول 2032.

وقالت إن البنك المركزى يمتلك احتياطيات تغطى الديون قصيرة الأجل لكن المخاطر بشأن إعادة التمديد تظل محل اهتمام.

وعلى المدى الطويل ترى“فيتش سوليوشنز” أن مصر تمتلك مقومات تدعم بيئة النمو بما فى ذلك موقعها الجغرافى وتعدادها السكانى وقطاعها المالى، وثرواتها التعدينية، لكن الصدمات الاقتصادية حدت من تحرير طاقتها الكامنة.

وتوقعت أن ينمو الاقتصاد بمتوسط 4.1% خلال الفترة بين 2024 و2032 وهو أعلى من متوسط 3.8% خلال السنوات من 2010 إلى 2019.

وأشارت إلى أن مستوى الشمول المالى المنخفض بشكل ملحوظ فى مصر سيأخذ بعض الوقت قبل أن يتحسن ما يعنى أن النمو سيظل مقيد بمحدودية الوصول للتمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت إن استمرار الاعتماد على محافظ الأوراق المالية سيظل يعرض العملة لمخاطر التغير فى معنويات المستثمرين بما يجعلها بشكل مستمر عرضة للتخفيض ويضغط على الاستهلاك.