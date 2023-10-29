فودافون تقترب من بيع 50% بوحدتها الإسبانية البالغة 5.3 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تقترب“فودافون جروب” (Vodafone Group Plc) من بيع حصة لا تقل عن 50% في شركة الاتصالات الإسبانية المملوكة لها إلى شركة“زيغونا كوميونيكيشنز” (Zegona Communications Plc) في صفقة تقدّر قيمة الوحدة الإسبانية بأكثر من 5 مليارات يورو (5.3 مليار دولار)، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

قال هؤلاء الأشخاص إن الشركتين تضعان اللمسات الأخيرة على تفاصيل الصفقة، وقد يصدر عنهما إعلان عن إتمامها خلال الأيام المقبلة.

أشاروا إلى أن عرض“زيغونا”، وهي شركة استحواذ مقرها في لندن، تفوّق على العروض الأخرى المقدمة بما في ذلك عرض شركة الاستثمار في الأسهم الخاصة“آر آر جيه كابيتال” (RRJ Capital).

على الرغم من أن المناقشات دخلت مرحلة متقدمة، إلا أنه لا يزال من الممكن إرجاء الصفقة أو حتى إلغاؤها، وفقاً للأشخاص المطلعين. لم ترد“فودافون” على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل العادية. ومن جانبه، كرّر متحدث باسم“زيغونا” تفاصيل بيان صدر في 22 سبتمبر الماضي، عندما أكدت الشركة وجود محادثات مع“فودافون”، وقالت إنها تناقش التمويل مع البنوك العاملة معها.

تحاول شركة“فودافون”، ومقرها في نيوبري بإنجلترا، إبرام صفقة في إسبانيا منذ أكثر من عام. قال الرئيس التنفيذي السابق نيك ريد إن السوق كانت بحاجة إلى التكامل، ولكن في نهاية المطاف لم تظهر السوق اهتماماً كبيراً، فيما وافق منافسو الشركة على الاندماج. بعد سنوات من تهاوي الأرباح، أقدمت مارغريتا ديلا فالي، التي حلّت محل ريد، على خفض رتبة الوحدة إلى ما يُسمى بـ”مجموعة” تضم شركات أوروبية أصغر من“فودافون” ووضعها تحت المراجعة الاستراتيجية.

اهتمامات بالاستحواذ

تعمل شركة الاتصالات البريطانية مع جهة استشارية بهدف تقييم خيارات وحدة الأعمال الإسبانية التابعة لها، حسبما ذكرت“بلومبرج نيوز” في يوليو الماضي. وكانت شركة“واربورج بينكوس” (Warburg Pincus) من بين الجهات التي تدرس التقدم بعرض لشراء الوحدة، بينما أظهرت“أبولو غلوبال مانجمنت” (.Apollo Global Management Inc) أيضاً اهتماماً مبدئياً، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر سابقاً.

كانت“فودافون” قالت في سبتمبر الماضي إنها خاضت محادثات مع“زيغونا” حول صفقة محتملة للاستحواذ على الوحدة الإسبانية.

ذكرت“بلومبرج نيوز” الأسبوع الماضي أن تحالفاً تقوده شركة الاستحواذ“آر آر جيه كابيتال” (RRJ Capital) التي يديرها ريتشارد أونج، وهو مصرفي سابق في“جولدمان ساكس جروب”، يدرس التقدم بعرض لشراء أصول الوحدة أيضاً.

عمليات اندماج مشروطة

يتوقع أن تشهد سوق الاتصالات في إسبانيا، وهي بالفعل واحدة من أكثر أسواق أوروبا تنافسية، تحولاً بالغاً في الأشهر المقبلة. وفي هذا الصدد، تترقب شركتا“أورانج” (Orange SA) و”ماسموفيل إيبيركوم” (Masmovil Ibercom SA) الحصول على ترخيص تنظيمي لإتمام اندماج في صفقة ستنشأ عنها أكبر شركة اتصالات في إسبانيا، يفوق حجمها شركة“تليفونيكا” (Telefonica SA).

يأتي ذلك فيما تسعى المفوضية الأوروبية إلى فرض شروط صارمة على عمليات الاندماج، مما قد يضطر كلاً من“أورانج” و”ماسموفيل” إلى بيع أصول معينة لمنافس أصغر حجماً. سيُتخذ القرار في هذا الشأن كدليل على استعداد المفوضية للسماح بعمليات الاندماج في هذا القطاع.

تصف“زيغونا” نفسها بأنها تعمل وفق استراتيجية“الشراء، فالإصلاح، فالبيع”، وقد لعبت بالفعل دوراً رئيسياً في توحيد القطاع في إسبانيا. تأسست الشركة في عام 2015، ويديرها إيمون أوهير، وهو مدير تنفيذي سابق في شركة“فيرجن ميديا” (Virgin Media Ltd) التي اشترت مشغلة الاتصالات الإسبانية“إيوسكالتيل” (Euskaltel SA) وباعتها إلى“ماسموفيل إيبيركوم”، في صفقة قلّصت عدد الأطراف المتنافسين في هذه السوق من خمس إلى أربع شركات.

اقتصاد الشرق