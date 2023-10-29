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بنك التنمية الأفريقي يطلق مشروعاً لتعزيز التجارة البينية في شرق القارة

10/29/2023 4:13:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن البنك الأفريقي للتنمية مع أمانة جماعة شرق أفريقيا ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إطلاق مشروع تنمية القدرات لتعزيز التجارة البينية في دول شرق أفريقيا.

وذكر بنك التنمية الأفريقي، أن المشروع يعالج نقص القدرات في مجال المعلومات التجارية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعدم كفاية معلومات السوق، وضعف الاتصال بالإنترنت، والشفافية في التجارة والاستثمار، وتقليل الحواجز التجارية وتمكين مجموعة شرق أفريقيا من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية.

في غضون ذلك، أكدت راشيل نسوبوجا، كبيرة مسؤولي تيسير التجارة في بنك التنمية الأفريقي، أن برامج تيسير التجارة التي يقدمها البنك مصممة لتقليل الحواجز أمام التجارة الدولية وتسهيل التجارة البينية والخارجية، مضيفة أن”هذا المشروع يكمل البرامج الأخرى للبنك الأفريقي للتنمية في المنطقة من خلال توفير حلول وبيانات تجارية رقمية لدعم مناخ الاستثمار وأعمال تحديث الجمارك”.

وقال الأمين العام لأمانة مجموعة شرق أفريقيا، بيتر ماتوكي:“مجموعة شرق أفريقيا ملتزمة بالشفافية التجارية والشراكات في تطوير التجارة الإقليمية.. تمكين البنية التحتية إلى جانب بناء القدرات يمكن أن يعزز النظام البيئي التجاري في المنطقة لتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية مستدامة”.

أ ش أ

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