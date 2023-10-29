الاستثمار الأوروبي يدعم كفاءة الطاقة المنزلية في أيرلندا بـ500 مليون يورو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توصل بنك الاستثمار الأوروبي وحكومة أيرلندا إلى اتفاق قرض بقيمة 500 مليون يورو في اتفاق يوفر لمالكي المنازل الحصول على قروض منخفضة التكلفة من أجل دعم كفاءة الطاقة المنزلية.
وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي، في بيان، أن القرض هو الأول من نوعه مع حكومة أيرلندا، ويلعب دورًا هاماً في مساعدة مالكي المنازل على الاستثمار في كفاءة الطاقة، وجعل منازلهم أكثر دفئًا وأرخص في التشغيل والمساعدة في خفض الانبعاثات.
وأكد أن القرض يساعد ملاك المنازل على الاقتراض نحو (5-7 آلاف يورو) لمدة سداد تصل إلى 10 سنوات، وتكون أسعار الفائدة أقل بكثير من تلك المتاحة حاليًا في السوق، نتيجة للجمع بين ضمان قرض البنك ودعم أسعار الفائدة الممول من الحكومة الإيرلندية.
أ ش أ
MENAFN29102023000202011048ID1107324172
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.