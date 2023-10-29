الاستثمار الأوروبي يدعم كفاءة الطاقة المنزلية في أيرلندا بـ500 مليون يورو

MENAFN - Al-Borsa News) توصل بنك الاستثمار الأوروبي وحكومة أيرلندا إلى اتفاق قرض بقيمة 500 مليون يورو في اتفاق يوفر لمالكي المنازل الحصول على قروض منخفضة التكلفة من أجل دعم كفاءة الطاقة المنزلية.

وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي، في بيان، أن القرض هو الأول من نوعه مع حكومة أيرلندا، ويلعب دورًا هاماً في مساعدة مالكي المنازل على الاستثمار في كفاءة الطاقة، وجعل منازلهم أكثر دفئًا وأرخص في التشغيل والمساعدة في خفض الانبعاثات.

وأكد أن القرض يساعد ملاك المنازل على الاقتراض نحو (5-7 آلاف يورو) لمدة سداد تصل إلى 10 سنوات، وتكون أسعار الفائدة أقل بكثير من تلك المتاحة حاليًا في السوق، نتيجة للجمع بين ضمان قرض البنك ودعم أسعار الفائدة الممول من الحكومة الإيرلندية.

أ ش أ