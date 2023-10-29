صندوق النقد يوافق مبدئيًا على قرض لبنين بـ134 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توصل خبراء صندوق النقد الدولي وحكومة بنين إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة 134 مليون دولار؛ وذلك في أعقاب إتمام المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي للبلاد.
وأوضح البيان الصادر عن صدوق النقد الدولي، أن اقتصاد بنين يواجه رياحًا معاكسة بسبب إغلاق الحدود مع النيجر، بعد زخم قوي للاقتصاد في النصف الثاني من العام الجاري، فيما توقع الصندوق نمو الاقتصاد 5.6% هذا العام، وسط التعرض لمخاطر التراجع، على إثر تشديد ظروف التمويل.
وشدد على إجراء السلطات المزيد من الجهد على صعيد تقليل عجز الموازنة والحوكمة والشفافية ومكافحة غسل الأموال، ومناخ الأعمال التجارية وتمكين القطاع الخاص.
وأكد على تركيز برنامج الاصلاح الاقتصادي على تعميم الاعتبارات المناخية في صنع السياسات، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ، وإصلاح شامل لدعم الطاقة، وتعبئة التمويل المتعلق بالمناخ.
أ ش أ
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