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صندوق النقد يوافق مبدئيًا على قرض لبنين بـ134 مليون دولار

10/29/2023 4:13:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) توصل خبراء صندوق النقد الدولي وحكومة بنين إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة 134 مليون دولار؛ وذلك في أعقاب إتمام المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي للبلاد.

وأوضح البيان الصادر عن صدوق النقد الدولي، أن اقتصاد بنين يواجه رياحًا معاكسة بسبب إغلاق الحدود مع النيجر، بعد زخم قوي للاقتصاد في النصف الثاني من العام الجاري، فيما توقع الصندوق نمو الاقتصاد 5.6% هذا العام، وسط التعرض لمخاطر التراجع، على إثر تشديد ظروف التمويل.

وشدد على إجراء السلطات المزيد من الجهد على صعيد تقليل عجز الموازنة والحوكمة والشفافية ومكافحة غسل الأموال، ومناخ الأعمال التجارية وتمكين القطاع الخاص.

وأكد على تركيز برنامج الاصلاح الاقتصادي على تعميم الاعتبارات المناخية في صنع السياسات، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ، وإصلاح شامل لدعم الطاقة، وتعبئة التمويل المتعلق بالمناخ.

أ ش أ

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