أرباح سلوشنز السعودية الفصلية تتجاوز التوقعات بدعم من الإيرادات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تجاوزت الأرباح الفصلية لـ”الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات” (سلوشنز) توقعات المحللين البالغة 317 مليون ريال، حيث ارتفعت 29% في الربع الثالث من العام الجاري إلى 387 مليون ريال ( مليون دولار) بحسب إفصاح للشركة اليوم الأحد على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول”.
ارتفاع الأرباح جاء بحسب الإفصاح مدعوماً بزيادة الإيرادات 37% إلى 2.8 مليار ريال، والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات 30% أو ما مقداره 459 مليون ريال إلى نحو ملياري ريال خلال الربع الثالث.
الشركة المملوكة بنسبة 79% من قِبل“شركة الاتصالات السعودية” (stc)، سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 نمواً في الأرباح بنسبة 20.3% لتصل إلى 1.03 مليار ريال (275 مليون دولار)، وفق ما أظهرته البيانات المعلنة.
اقتصاد الشرق
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