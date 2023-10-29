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أرباح سلوشنز السعودية الفصلية تتجاوز التوقعات بدعم من الإيرادات

10/29/2023 4:13:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تجاوزت الأرباح الفصلية لـ”الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات” (سلوشنز) توقعات المحللين البالغة 317 مليون ريال، حيث ارتفعت 29% في الربع الثالث من العام الجاري إلى 387 مليون ريال ( مليون دولار) بحسب إفصاح للشركة اليوم الأحد على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول”.

ارتفاع الأرباح جاء بحسب الإفصاح مدعوماً بزيادة الإيرادات 37% إلى 2.8 مليار ريال، والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات 30% أو ما مقداره 459 مليون ريال إلى نحو ملياري ريال خلال الربع الثالث.

الشركة المملوكة بنسبة 79% من قِبل“شركة الاتصالات السعودية” (stc)، سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 نمواً في الأرباح بنسبة 20.3% لتصل إلى 1.03 مليار ريال (275 مليون دولار)، وفق ما أظهرته البيانات المعلنة.

اقتصاد الشرق


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