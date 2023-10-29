عودة الاتصالات والإنترنت تدريجيًا إلى قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية“جوال”، عودة خدمات الاتصال الثابت والخلوي والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في قطاع غزة بعد ثلاثة أيام من انقطاعها، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية للاتصالات، مع انتقال عدوانه إلى مرحلة غير مسبوقة بقصف جوي وبحري وبري وتوغل محدود يقابل بمواجهة شرسة من المقاومة الفلسطينية.
وقالت الشركة:“بخصوص الشبكة الداخلية فى القطاع وبالرغم من خطورة الوضع؛ فإن طواقمنا الفنية كانت ومازالت تعمل كل ما في وسعها لإصلاح ما أمكن من الإضرار التي حلت بالشبكة قدر المستطاع وضمن ما هو متوفر من إمكانيات”.
وكان الاتحاد الدولي للاتصالات أصدر قرارًا أكد فيه على أهمية عودة الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة، إنقاذا لحياة الضحايا والمصابين.
أ ش ا
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