عودة الاتصالات والإنترنت تدريجيًا إلى قطاع غزة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية“جوال”، عودة خدمات الاتصال الثابت والخلوي والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في قطاع غزة بعد ثلاثة أيام من انقطاعها، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية للاتصالات، مع انتقال عدوانه إلى مرحلة غير مسبوقة بقصف جوي وبحري وبري وتوغل محدود يقابل بمواجهة شرسة من المقاومة الفلسطينية.

وقالت الشركة:“بخصوص الشبكة الداخلية فى القطاع وبالرغم من خطورة الوضع؛ فإن طواقمنا الفنية كانت ومازالت تعمل كل ما في وسعها لإصلاح ما أمكن من الإضرار التي حلت بالشبكة قدر المستطاع وضمن ما هو متوفر من إمكانيات”.

وكان الاتحاد الدولي للاتصالات أصدر قرارًا أكد فيه على أهمية عودة الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة، إنقاذا لحياة الضحايا والمصابين.

أ ش ا