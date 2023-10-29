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ارتفاع أرباح التصنيع السعودي بدعم من حصص في مشروعات مشتركة

10/29/2023 4:13:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قفزت أرباح شركة“التصنيع الوطنية” السعودية خلال الربع الثالث من 2023 بنسبة 357% إلى 78 مليون ريال (21 مليون دولار)، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 69.2 مليون ريال.

قالت“التصنيع” في إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول” اليوم الأحد، إن نمو الأرباح الفصلية عائد إلى ارتفاع حصة الشركة في أرباح المشروعات المشتركة مع ارتفاع الكميات المبيعة لمعظم المنتجات بالتزامن مع انخفاض متوسط تكاليف اللقيم وصافي تكاليف التمويل، فضلاً عن ارتفاع الإيرادات الأخرى.

خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 69% إلى 192 مليون ريال (51 مليون دولار)، نتيجة تراجع الإيرادات وحصة الشركة في أرباح المشروعات المشتركة والشركات الزميلة، بسبب انخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات، بحسب ماجاء في الإفصاح.

اقتصاد الشرق


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