ارتفاع أرباح التصنيع السعودي بدعم من حصص في مشروعات مشتركة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قفزت أرباح شركة“التصنيع الوطنية” السعودية خلال الربع الثالث من 2023 بنسبة 357% إلى 78 مليون ريال (21 مليون دولار)، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 69.2 مليون ريال.
قالت“التصنيع” في إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول” اليوم الأحد، إن نمو الأرباح الفصلية عائد إلى ارتفاع حصة الشركة في أرباح المشروعات المشتركة مع ارتفاع الكميات المبيعة لمعظم المنتجات بالتزامن مع انخفاض متوسط تكاليف اللقيم وصافي تكاليف التمويل، فضلاً عن ارتفاع الإيرادات الأخرى.
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 69% إلى 192 مليون ريال (51 مليون دولار)، نتيجة تراجع الإيرادات وحصة الشركة في أرباح المشروعات المشتركة والشركات الزميلة، بسبب انخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات، بحسب ماجاء في الإفصاح.
اقتصاد الشرق
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