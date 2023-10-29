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18.3% زيادة في أرباح قطاع خدمات البرمجيات بالصين خلال 9 أشهر

10/29/2023 4:13:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات سجلت نموا مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأوضحت الوزارة، اليوم الأحد، أن أرباح القطاع وصلت إلى 1.01 تريليون يوان (نحو 140.7 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة، بزيادة 18.3% على أساس سنوي.

وبلغت الإيرادات المجمعة لهذا القطاع 8.76 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، محققة قفزة بواقع 13.5% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى وجه التحديد، ارتفعت إيرادات الحوسبة السحابية وخدمات البيانات الضخمة بنسبة 15.8% على أساس سنوي لتصل إلى 875 مليار يوان، وارتفعت إيرادات خدمات المعلومات والتكنولوجيا لمنصات التجارة الإلكترونية بنسبة 9.4% لتصل إلى 799 مليار يوان في الفترة نفسها.

أ ش أ

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