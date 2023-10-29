18.3% زيادة في أرباح قطاع خدمات البرمجيات بالصين خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات سجلت نموا مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وأوضحت الوزارة، اليوم الأحد، أن أرباح القطاع وصلت إلى 1.01 تريليون يوان (نحو 140.7 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة، بزيادة 18.3% على أساس سنوي.
وبلغت الإيرادات المجمعة لهذا القطاع 8.76 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، محققة قفزة بواقع 13.5% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وعلى وجه التحديد، ارتفعت إيرادات الحوسبة السحابية وخدمات البيانات الضخمة بنسبة 15.8% على أساس سنوي لتصل إلى 875 مليار يوان، وارتفعت إيرادات خدمات المعلومات والتكنولوجيا لمنصات التجارة الإلكترونية بنسبة 9.4% لتصل إلى 799 مليار يوان في الفترة نفسها.
أ ش أ
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