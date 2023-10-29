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63.6 مليار دولار إيرادات هواوي بأول 9 أشهر من 2023

10/29/2023 4:13:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) زادت إيرادات شركة هواوي الصينية، بنسبة 2.4% على أساس سنوي؛ إلى 456.6 مليار يوان (نحو 63.6 مليار دولار) في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام.

وأوضحت الشركة، اليوم الأحد، أن هامش الربح الصافي سجل 16% خلال هذه الفترة.

وأضافت، أنه في النصف الأول من عام 2023، حققت الشركة إيرادات إجمالية قدرها 310.9 مليار يوان، بزيادة 3.1% على أساس سنوي، مع هامش ربح صاف قدره 15%.

أ ش أ

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