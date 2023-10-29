63.6 مليار دولار إيرادات هواوي بأول 9 أشهر من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
زادت إيرادات شركة هواوي الصينية، بنسبة 2.4% على أساس سنوي؛ إلى 456.6 مليار يوان (نحو 63.6 مليار دولار) في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام.
وأوضحت الشركة، اليوم الأحد، أن هامش الربح الصافي سجل 16% خلال هذه الفترة.
وأضافت، أنه في النصف الأول من عام 2023، حققت الشركة إيرادات إجمالية قدرها 310.9 مليار يوان، بزيادة 3.1% على أساس سنوي، مع هامش ربح صاف قدره 15%.
أ ش أ
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