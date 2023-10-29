أرباح نادك السعودية تقفز 171% متجاوزة التوقعات

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت أرباح“الشركة الوطنية للتنمية الزراعية” (نادك) 171% خلال الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 75.3 مليون ريال (20 مليون دولار)، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 29.7 مليون ريال.

أرجعت الشركة في إفصاح اليوم الأحد على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول”، نمو الأرباح الفصلية إلى زيادة الإيرادات بنسبة 23%، إضافة إلى أرباح قدرها 7.6 مليون ريال تمثل حصتها من مشروع مشترك، كما جاء في الإفصاح.

خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 153% إلى 178.1 مليون ريال (47.5 مليون دولار).

اقتصاد الشرق