أرباح نادك السعودية تقفز 171% متجاوزة التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قفزت أرباح“الشركة الوطنية للتنمية الزراعية” (نادك) 171% خلال الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 75.3 مليون ريال (20 مليون دولار)، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 29.7 مليون ريال.
أرجعت الشركة في إفصاح اليوم الأحد على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول”، نمو الأرباح الفصلية إلى زيادة الإيرادات بنسبة 23%، إضافة إلى أرباح قدرها 7.6 مليون ريال تمثل حصتها من مشروع مشترك، كما جاء في الإفصاح.
خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 153% إلى 178.1 مليون ريال (47.5 مليون دولار).
اقتصاد الشرق
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