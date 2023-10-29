اليوم.. نهاية حق توزيع 10 جنيهات لسهم مصر للفنادق

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 10 جنيهات لسهم شركة مصر للفنادق، باغلاق جلسة اليوم 29 أكتوبر.

وتقرر توزيع كوبون مطاحن مصر الوسطى رقم (26) بواقع 1 جنيهات للسهم الواحد إعتباراً من 1 نوفمبر المقبل.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق، توزيع كوبون نقدي 10 جنيهات للسهم وتوزيع سهم مجاني لكل سهم، بقمية إجمالية 198 مليون جنيه تمويل من الاحتياطي النظامي للشركة.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023.

وأوضحت أن الأسهم المجانية لرفع رأسمال شركة مصر للفنادق ليصبح 396 مليون جنيه بدلا من 198 مليون جنيه.

وحققت شركة مصر للفنادق أرباحاً بلغت 819.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 350.6 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

واقترحت شركة مصر للفنادق، إجراء توزيعات أرباح بقيمة 8 جنيهات للسهم على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي.

وكشفت شركة مصر للفنادق، أن كافة المشروعات الاستثمارية المستقبلية الوارد المساهمة فيها تحت الدراسة بلجنة الاستثمار بالشركة،.

وأكدت الشركة أنه لم يتخذ أي قرار في شأنها حتى تاريخه.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة بشأن ما نشر بعنوان“مصر للفنادق تدرس إنشاء مشروع سياحي ضمن خطتها التوسعية”.

وكانت نفت شركة“مصر للفنادق” صحة خبر منشور بعنوان“شركات محلية تدرس الاستحواذ على مصر للفنادق”.

وقالت إن الشركة ليست لها علاقة بهذا الخبر من قريب أو بعيد، وليس لدى الشركة أي معلومات عن هذه الأخبار، ولم تتلقَ أي عروض في هذا الشأن.

ارتفعت أرباح شركة مصر للفنادق، بنسبة 134% خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، لتصل 819.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 350.6 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 975.9 مليون جنيه، مقابل مبيعات 525.8 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

ونفت شركة مصر للفنادق، وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة.

جاء ذلك رداً على استفسارات البورصة بشأن ارتفاع سعر سهم مصر للفنادق خلال الفترة 19- 26 يوليو الماضي بنسبة 23.35%، مع زيادة ملحوظة في أحجام التداولات.

وكانت كشفت شركة“مصر للفنادق”، عن إجمالي قيمة السداد المعجل لأقساط القرض المستحق للبنك الأهلي المصري، والبالغة 403.2 مليون جنيه، وذلك منذ قرار مجلس الإدارة في يناير 2017.

وكان وافق مجلس إدارة شركة“مصر للفنادق” على البدء في السداد المعجل لاقساط القرض المستحق للبنك الأهلي المصرى.

وفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للتفاوض مع البنك في آلية السداد المعجل لأقساط القرض والفوائد الخاصة بتطوير فندق النيل ريتز كارلتون، وفقًا للسيولة المتوفرة لديها.

وكان اعتمد المجلس استراتيجية نحو إدارة المخاطر والسيولة خلال الفترة المقبلة وتتضمن سدادات معجلة لشريحة القرض الثالثة وإقفالها بالكامل قبل نهاية العام المالي 2021-2022.

وأوضحت الشركة أنها قامت بسداد معجل رقم 19 بقيمة 10.1 مليون جنيه عكسيا للأقساط المستحقة وفوائد خدمة الدين عليها، على أن لا يتم تحمل الشركة لأي عمولات سداد معجلة.

واضافت“مصر للفنادق” أن إجمالي ما تم سداده من أقساط معجلة منذ قرار المجلس في 24 يناير 2017 وحتى الآن يبلغ 327.3 مليون جنيه.

وتحولت شركة“مصر للفنادق” إلى ربح 151.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، مقارنة بصافي خسائر 106.5 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الماضي لتصل 241.72 مليون جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 7.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي المقارن.

وسجلت الشركة صافي ربح 66 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 67.85 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 112.18 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 17.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.