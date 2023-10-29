اليوم.. نهاية حق توزيع 10 جنيهات لسهم مصر للفنادق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 10 جنيهات لسهم شركة مصر للفنادق، باغلاق جلسة اليوم 29 أكتوبر.
وتقرر توزيع كوبون مطاحن مصر الوسطى رقم (26) بواقع 1 جنيهات للسهم الواحد إعتباراً من 1 نوفمبر المقبل.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق، توزيع كوبون نقدي 10 جنيهات للسهم وتوزيع سهم مجاني لكل سهم، بقمية إجمالية 198 مليون جنيه تمويل من الاحتياطي النظامي للشركة.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023.
وأوضحت أن الأسهم المجانية لرفع رأسمال شركة مصر للفنادق ليصبح 396 مليون جنيه بدلا من 198 مليون جنيه.
وحققت شركة مصر للفنادق أرباحاً بلغت 819.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 350.6 مليون جنيه بالعام المالي السابق.
واقترحت شركة مصر للفنادق، إجراء توزيعات أرباح بقيمة 8 جنيهات للسهم على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي.
وكشفت شركة مصر للفنادق، أن كافة المشروعات الاستثمارية المستقبلية الوارد المساهمة فيها تحت الدراسة بلجنة الاستثمار بالشركة،.
وأكدت الشركة أنه لم يتخذ أي قرار في شأنها حتى تاريخه.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة بشأن ما نشر بعنوان“مصر للفنادق تدرس إنشاء مشروع سياحي ضمن خطتها التوسعية”.
وكانت نفت شركة“مصر للفنادق” صحة خبر منشور بعنوان“شركات محلية تدرس الاستحواذ على مصر للفنادق”.
وقالت إن الشركة ليست لها علاقة بهذا الخبر من قريب أو بعيد، وليس لدى الشركة أي معلومات عن هذه الأخبار، ولم تتلقَ أي عروض في هذا الشأن.
ارتفعت أرباح شركة مصر للفنادق، بنسبة 134% خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، لتصل 819.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 350.6 مليون جنيه بالعام المالي السابق.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 975.9 مليون جنيه، مقابل مبيعات 525.8 مليون جنيه بالعام المالي السابق.
ونفت شركة مصر للفنادق، وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة.
جاء ذلك رداً على استفسارات البورصة بشأن ارتفاع سعر سهم مصر للفنادق خلال الفترة 19- 26 يوليو الماضي بنسبة 23.35%، مع زيادة ملحوظة في أحجام التداولات.
وكانت كشفت شركة“مصر للفنادق”، عن إجمالي قيمة السداد المعجل لأقساط القرض المستحق للبنك الأهلي المصري، والبالغة 403.2 مليون جنيه، وذلك منذ قرار مجلس الإدارة في يناير 2017.
وكان وافق مجلس إدارة شركة“مصر للفنادق” على البدء في السداد المعجل لاقساط القرض المستحق للبنك الأهلي المصرى.
وفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للتفاوض مع البنك في آلية السداد المعجل لأقساط القرض والفوائد الخاصة بتطوير فندق النيل ريتز كارلتون، وفقًا للسيولة المتوفرة لديها.
وكان اعتمد المجلس استراتيجية نحو إدارة المخاطر والسيولة خلال الفترة المقبلة وتتضمن سدادات معجلة لشريحة القرض الثالثة وإقفالها بالكامل قبل نهاية العام المالي 2021-2022.
وأوضحت الشركة أنها قامت بسداد معجل رقم 19 بقيمة 10.1 مليون جنيه عكسيا للأقساط المستحقة وفوائد خدمة الدين عليها، على أن لا يتم تحمل الشركة لأي عمولات سداد معجلة.
واضافت“مصر للفنادق” أن إجمالي ما تم سداده من أقساط معجلة منذ قرار المجلس في 24 يناير 2017 وحتى الآن يبلغ 327.3 مليون جنيه.
وتحولت شركة“مصر للفنادق” إلى ربح 151.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، مقارنة بصافي خسائر 106.5 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الماضي لتصل 241.72 مليون جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 7.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي المقارن.
وسجلت الشركة صافي ربح 66 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 67.85 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 112.18 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 17.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
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