اليوم.. نهاية حق توزيع 20 جنيه لسهم مطاحن غرب الدلتا

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 20 جنيه لسهم شركة مطاحن غرب الدلتا، باغلاق جلسة اليوم 29 أكتوبر.

وتقرر توزيع كوبون مطاحن غرب الدلتا بواقع 20 جنيه للسهم الواحد إعتباراً من 1 نوفمبر المقبل.

واقترح مجلس إدارة شركة مطاحن غرب الدلتا، توزيعات نقدية بقيمة 150 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي.

وارتفعت أرباح شركة مطاحن غرب الدلتا بنسبة 26.6% خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، لتصل 271.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 214.6 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 1.87 مليار جنيه، مقابل 1.32 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

اعتمد مجلس إدارة شركة مطاحن غرب الدلتا، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2023- 2024 بصافي ربح مستهدف 110.8 مليون جنيه.

وتستهدف خلال العام المالي المقبل تحقيق فائض قبل الضريبة قدره 143 مليون جنيه، وفائض بعد الضريبة بقيمة 110.82 مليون جنيه.

وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة، على تعديل غرض شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.

وأوضحت البورصة، أن التعديل تضمن إضافة نشاط“إنشاء وإدارة مولات تجارية” إلى غرض الشركة.

كما وافقت البورصة على قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي لمطاحن وسط وغرب الدلتا، طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء ليصبح نص المادة الرابعة بعد التعديل كما يلي:

“يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني وموقع ممارسة النشاط الصناعي في العنوان التالي: مدينة طنطا – محافظة الغربية، موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008، مع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك ما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً”.