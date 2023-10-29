1.82 مليار دولار قرضا لدعم البنية التحتية للمعلومات والتكنولوجيا في الصين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك التنمية الصيني، تقديم قروضا بأكثر من 13.1 مليار يوان (نحو 1.82 مليار دولار أمريكي) لقطاعي البنية التحتية للمعلومات والبنية التحتية للعلوم والتكنولوجيا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وأفاد البنك، اليوم الأحد، أن في قطاع البنية التحتية للمعلومات، تدعم قروض البنك بشكل أساسي بناء شبكة اتصالات الجيل الخامس (5G) وشبكة النطاق العريض الثابتة والإنترنت الصناعي، فضلا عن التحول الرقمي لقطاع الصناعات التحويلية.
وأضاف أنه في قطاع البنية التحتية للعلوم والتكنولوجيا، قدم البنك الدعم المالي بشكل أساسي للمشاريع المتعلقة بمرافق البحوث ومرافق تطوير التكنولوجيا وغيرها من المرافق.
أ ش أ
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