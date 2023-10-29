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1.82 مليار دولار قرضا لدعم البنية التحتية للمعلومات والتكنولوجيا في الصين

10/29/2023 4:13:21 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن بنك التنمية الصيني، تقديم قروضا بأكثر من 13.1 مليار يوان (نحو 1.82 مليار دولار أمريكي) لقطاعي البنية التحتية للمعلومات والبنية التحتية للعلوم والتكنولوجيا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأفاد البنك، اليوم الأحد، أن في قطاع البنية التحتية للمعلومات، تدعم قروض البنك بشكل أساسي بناء شبكة اتصالات الجيل الخامس (5G) وشبكة النطاق العريض الثابتة والإنترنت الصناعي، فضلا عن التحول الرقمي لقطاع الصناعات التحويلية.

وأضاف أنه في قطاع البنية التحتية للعلوم والتكنولوجيا، قدم البنك الدعم المالي بشكل أساسي للمشاريع المتعلقة بمرافق البحوث ومرافق تطوير التكنولوجيا وغيرها من المرافق.

أ ش أ

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