منظمة الصحة العالمية: ظهور جائحة جديدة مسألة وقت

(MENAFN
- Palestine News Network )
جينيف/PNN- وفقا لتوقعات تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، القاتمة، سيواجه العالم ظهور جائحات جديدة في المستقبل.
ويدعو مدير المنظمة العالمية البشر إلى الاستعداد لمواجهة المرض الخطير القادم دون ذعر أو إهمال.
ووفقا له، ما يقلق العلماء حاليا سؤال واحد. "متى سيحدث هذا".
ويقول: "لا يمكن أن نسمح بتكرار أخطاء الماضي. لذلك تتفاوض الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية حاليا. ويجري إعداد اتفاق جديد بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، وإدخال تعديلات على اللوائح الصحية".
وبالمناسبة قد تكون الجائحة المقبلة أسوأ من "كوفيد-19"، حيث أن مسبب المرض الجديد سيكون قادرا على المساهمة بنشاط في تقليل عدد سكان العالم.
ومن جانبه يقول الدكتور فلاديسلاف جيمتشوغوف أخصائي أمراض المناعة والأمراض المعدية محذرا: "تطور الميكروبات لم ينته بعد، بل هو مستمر ولن يتوقف. وتتجه المجتمعات الميكروبية بأكملها (البكتيريا والفيروسات) إلى حيث تتجه جميع الكائنات الحية - إلى تراكم الأعداد والاستيلاء على مناطق جديدة".
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