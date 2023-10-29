منظمة الصحة العالمية: ظهور جائحة جديدة مسألة وقت

MENAFN - Palestine News Network ) جينيف/PNN- وفقا لتوقعات تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، القاتمة، سيواجه العالم ظهور جائحات جديدة في المستقبل.

ويدعو مدير المنظمة العالمية البشر إلى الاستعداد لمواجهة المرض الخطير القادم دون ذعر أو إهمال.

ووفقا له، ما يقلق العلماء حاليا سؤال واحد. "متى سيحدث هذا".

ويقول: "لا يمكن أن نسمح بتكرار أخطاء الماضي. لذلك تتفاوض الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية حاليا. ويجري إعداد اتفاق جديد بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، وإدخال تعديلات على اللوائح الصحية".

وبالمناسبة قد تكون الجائحة المقبلة أسوأ من "كوفيد-19"، حيث أن مسبب المرض الجديد سيكون قادرا على المساهمة بنشاط في تقليل عدد سكان العالم.

ومن جانبه يقول الدكتور فلاديسلاف جيمتشوغوف أخصائي أمراض المناعة والأمراض المعدية محذرا: "تطور الميكروبات لم ينته بعد، بل هو مستمر ولن يتوقف. وتتجه المجتمعات الميكروبية بأكملها (البكتيريا والفيروسات) إلى حيث تتجه جميع الكائنات الحية - إلى تراكم الأعداد والاستيلاء على مناطق جديدة".