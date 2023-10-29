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صور .. حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور تدخل المتوسط

10/29/2023 4:11:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- نشرت البحرية الأمريكية أمس السبت على منصة "X" صورا لحاملة الطائرات Eisenhower تعبر مضيق جبل طارق إلى البحر المتوسط.

وقالت البحرية الأمريكية: "لا يوجد بديل للحضور"، فيما علقت قيادة الحاملة على الصور بأن Eisenhower "جاهزة للردع والدفاع".

كما أظهرت بيانات تتبع السفن على موقع MarineTraffic يوم السبت أن الحاملة والمجموعة الهجومية المرافقة لها، عبرت مضيق جبل طارق ودخلت البحر الأبيض المتوسط.

وهذه ثانية مجموعة سفن أمريكية في البحر المتوسط، علما أن مجموعة حاملة "يو.إس.إس جيرالد آر فورد" تتواجد حاليا قبالة سواحل إسرائيل.






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