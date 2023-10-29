الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافطات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأحد، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد إبراهيم الحافي، بعد أن داهمت منزله في الحي الشرقي من مدينة طولكرم.
وفي قلقيلية، اعتقل الأسير المحرر ياسر محمد حماد (63 عاماً)، وعلي أحمد الجدع (47 عاماً) من بلدة حبلة، وعميد حسان رضوان (23 عاماً)، من قرية النبي إلياس، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
فيما اعتقل من الخليل
كلا من: علي محمود الخضور من بني نعيم، وثائر عارف أبو جويعد من دورا، وعزام خليل مخامرة ونجله زوهر من بلدة يطا، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.
وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر عبد الرحيم ابراهيم، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته واستولت على هاتفه النقال.
وفي القدس المحتلة، فإن قوات الاحتلال اقتحمت محيط المدارس في بلدة أبو ديس انطلاقا من بوابة جدار الفصل العنصري، واعتقلت ثلاثة طلبة أثناء توجههم إلى مدارسهم، وهم: عبد الله عريقات، وأدهم نوافلهة، وسامي عياد.
فيما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال المدينة، واعتقلت: يوسف الهندي، وبهاء مهلوس، بعد مداهمة منزليهما.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شرق القدس، واعتقلت الشاب رامز مقبول، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته، واستولت على هواتف نقالة تعود لعائلته.
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