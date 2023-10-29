الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس

MENAFN - Palestine News Network ) محافطات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأحد، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد إبراهيم الحافي، بعد أن داهمت منزله في الحي الشرقي من مدينة طولكرم.

وفي قلقيلية، اعتقل الأسير المحرر ياسر محمد حماد (63 عاماً)، وعلي أحمد الجدع (47 عاماً) من بلدة حبلة، وعميد حسان رضوان (23 عاماً)، من قرية النبي إلياس، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

فيما اعتقل من الخليل

كلا من: علي محمود الخضور من بني نعيم، وثائر عارف أبو جويعد من دورا، وعزام خليل مخامرة ونجله زوهر من بلدة يطا، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر عبد الرحيم ابراهيم، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته واستولت على هاتفه النقال.

وفي القدس المحتلة، فإن قوات الاحتلال اقتحمت محيط المدارس في بلدة أبو ديس انطلاقا من بوابة جدار الفصل العنصري، واعتقلت ثلاثة طلبة أثناء توجههم إلى مدارسهم، وهم: عبد الله عريقات، وأدهم نوافلهة، وسامي عياد.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال المدينة، واعتقلت: يوسف الهندي، وبهاء مهلوس، بعد مداهمة منزليهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شرق القدس، واعتقلت الشاب رامز مقبول، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته، واستولت على هواتف نقالة تعود لعائلته.







