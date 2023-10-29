مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN - اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.
وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستعمرين اقتحموا باحات الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.
وفي السياق، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند أبواب المسجد الأقصى، وأعاقت وصول المصلين إلى باحاته، ومنعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم داخله.
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