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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

10/29/2023 4:10:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN - اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستعمرين اقتحموا باحات الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.

وفي السياق، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند أبواب المسجد الأقصى، وأعاقت وصول المصلين إلى باحاته، ومنعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم داخله.

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