الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم حارا نسبيا إلى حار نهاراً وباردا نسبيا ليلاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً ولطيفا في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويكون الجو غدا الاثنين غائما جزئيا إلى غائم حارا نسبيا نهارا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي درجتين ويحتمل سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم حارا نسبيا الى حار نهاراً وباردا نسبيا ليلاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا نهاراً ولطيفا ليلاً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام، وتتأثر البلاد بحالة عدم استقرار جوي، ويتوقع سقوط أمطار عشوائية ومتفرقة على بعض المناطق من البلاد خصوصًا المناطق الجنوبية والشرقية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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