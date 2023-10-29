عودة الاتصالات بشكل جزئي لقطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن خدمات الاتصالات والانترنت عادت بشكل جزئي للعمل في قطاع غزة، بعد انقطاع كامل مُتعمد منذ اليوم الحادي والعشرين للعدوان على القطاع، وسط تنديدٍ عربي وعالمي وشعبي واسع.
وأوضحت وزارة الاتصالات في بيان صحفي اليوم الأحد، أن ذلك يأتي استجابةً للجهود الحكومية كافة والحراكات الدبلوماسية وجهود الوزارة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والاتصالات الحثيثة التي جرت مع الأشقاء في المجموعة العربية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجامعة الدول العربية، الى جانب الاجتماعات العديدة التي عقدتها مع الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي دعا الى ضرورة الاستعادة الفورية لشبكات الاتصالات وجميع الجمعيات الدولية المتخصصة في قطاع الاتصالات ومؤسسات الأمم المتحدة.
وأكدت أهمية دور وسائل الاعلام المحلية والعربية والأجنبية، والحملات الالكترونية التي تفاعل معها الآلاف من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، للضغط على الاحتلال والجهات الدولية لإعادة الخدمات لمواطني القطاع.
وأشارت الوزارة إلى أن الطواقم الفنية في الشركات الفلسطينية تعمل على مدار الساعة لتقليل حجم الضرر الذي خلفه الاحتلال الاسرائيلي في البنى التحتية، وتأمين وصول خدمات الاتصالات والانترنت للقطاع كافة، في ظل انقطاع التيار الكهربائي وندرة الوقود.
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