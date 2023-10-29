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عودة الاتصالات بشكل جزئي لقطاع غزة

10/29/2023 4:10:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن خدمات الاتصالات والانترنت عادت بشكل جزئي للعمل في قطاع غزة، بعد انقطاع كامل مُتعمد منذ اليوم الحادي والعشرين للعدوان على القطاع، وسط تنديدٍ عربي وعالمي وشعبي واسع.

وأوضحت وزارة الاتصالات في بيان صحفي اليوم الأحد، أن ذلك يأتي استجابةً للجهود الحكومية كافة والحراكات الدبلوماسية وجهود الوزارة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والاتصالات الحثيثة التي جرت مع الأشقاء في المجموعة العربية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجامعة الدول العربية، الى جانب الاجتماعات العديدة التي عقدتها مع الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي دعا الى ضرورة الاستعادة الفورية لشبكات الاتصالات وجميع الجمعيات الدولية المتخصصة في قطاع الاتصالات ومؤسسات الأمم المتحدة.

وأكدت أهمية دور وسائل الاعلام المحلية والعربية والأجنبية، والحملات الالكترونية التي تفاعل معها الآلاف من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، للضغط على الاحتلال والجهات الدولية لإعادة الخدمات لمواطني القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن الطواقم الفنية في الشركات الفلسطينية تعمل على مدار الساعة لتقليل حجم الضرر الذي خلفه الاحتلال الاسرائيلي في البنى التحتية، وتأمين وصول خدمات الاتصالات والانترنت للقطاع كافة، في ظل انقطاع التيار الكهربائي وندرة الوقود.

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