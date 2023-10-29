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جيش الاحتلال: إصابة ضابط وجندي أحدهم بجروح خطيرة خلال اشتباك شمالي غزة

10/29/2023 4:10:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي بجروح متوسطة بقذيفة أطلقها مسلحون فلسطينيون خلال اشتباك شمالي غزة.

وقال المتحدث العسكري في بيان له:" إنه في إطار توسيع أنشطة القوات البرية، هاجمت الفرق القتالية المشتركة خلايا مسلحة حاولت مهاجمة قوات الجيش، وخلايا خططت لإطلاق أسلحة مضادة للدبابات، كما قامت بتوجيه الطائرات نحو أهداف من الأرض".

وأضاف:" خلال الليل أصيب ضابط في الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة نتيجة انفجار عبوة ناسفة في شمال قطاع غزة، وأصيب جندي إسرائيلي بجروح متوسطة خلال مواجهة مع المسلحين. وتم نقل الضابط والجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج".


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