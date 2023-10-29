جيش الاحتلال: إصابة ضابط وجندي أحدهم بجروح خطيرة خلال اشتباك شمالي غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي بجروح متوسطة بقذيفة أطلقها مسلحون فلسطينيون خلال اشتباك شمالي غزة.
وقال المتحدث العسكري في بيان له:" إنه في إطار توسيع أنشطة القوات البرية، هاجمت الفرق القتالية المشتركة خلايا مسلحة حاولت مهاجمة قوات الجيش، وخلايا خططت لإطلاق أسلحة مضادة للدبابات، كما قامت بتوجيه الطائرات نحو أهداف من الأرض".
وأضاف:" خلال الليل أصيب ضابط في الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة نتيجة انفجار عبوة ناسفة في شمال قطاع غزة، وأصيب جندي إسرائيلي بجروح متوسطة خلال مواجهة مع المسلحين. وتم نقل الضابط والجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج".
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