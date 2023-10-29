بيان من البريد الأردني لمنتفعي المعونة بشأن استلام مخصصاتهم المالية الشهرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت شركة البريد الأردني جميع المنتفعين من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة "المعونة الوطنية" الذين لا زالوا يستلمون مخصصاتهم الشهرية من مكاتب البريد، إلى التأكد من حصولهم على بطاقة الصراف الآلي التي تصدرها الشركة بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية.

وقالت شركة البريد في بيان، اليوم الأحد، إن إصدار البطاقة اتخذ بناء على قرار الحكومة بالتحول الى منظومة الدفع الإلكتروني، بهدف رفع سوية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم في الحصول على الخدمات في أماكن تواجدهم.

وأشار البيان إلى أن بطاقة البريد لمنتفعي المعونة الوطنية، هي بطاقة تمكن المنتفع من استلام راتبه من خلال الصراف الآلي دون أي عمولات إضافية، والاستفادة من خصم على المشتريات في أسواق المؤسسة العسكرية ومتاجر كريم هايبر ماركت، والشراء من المتاجر الكبرى دون أي عمولات، كما أنها أداة دفع آمنة وسهلة الاستخدام.