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فصائل عراقية تستهدف قاعدة التنف الأمريكية على الحدود السورية

10/29/2023 3:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت فصائل "المقاومة العراقية" استهداف قوات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة التنف على الحدود السورية.
وقالت المقاومة إنها استهدفت القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر.


كما استهدفت المقاومة العراقية أمس السبت القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق بطائرتين مسيرتين.


وتتواصل الاستهدافات التي تطال الوجود الأمريكي في سوريا والتي أصبحت أكثر تواترا في الآونة الأخيرة عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت الأمريكية في العراق وسوريا على حد سواء.


كما تعرّضت في الأيام الأخيرة قواعد عسكرية في العراق تتواجد فيها قوات أمريكية لهجمات بمسيرات وصواريخ.


وتتهم واشنطن "الجماعات المدعومة من إيران" بتنفيذ تلك الهجمات.

RT

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