صحفي أمريكي يكشف سبب فشل أوكرانيا المضاد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبر الصحفي الأمريكي ديني خايفون أن أوكرانيا كانت تؤمن بأوهام الغرب باستثنائية الولايات المتحدة و"الناتو"، وهذا ما قادها إلى فشل هجومها المضاد.
وكتب خايفون في صفحته على "يوتيوب" أنه "من المستحيل أن تنتصر كييف"، مشيرا إلى أن ذلك صار أكثر وضوحا رغم ترويج وسائل الإعلام الغربية المستمر لأوكرانيا وهجومها المضاد.
وأضاف: "كل ما استخدمته أوكرانيا لمهاجمة روسيا لم يؤثر على الوضع ولو بشكل قليل، بما يتناقض بالكامل مع ما أكده "الناتو".
وأكد أن "أوهام استثنائية الولايات المتحدة وحلف "الناتو" هي التي أدت إلى فشل الهجوم المضاد الأوكراني".
RT
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