صحفي أمريكي يكشف سبب فشل أوكرانيا المضاد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبر الصحفي الأمريكي ديني خايفون أن أوكرانيا كانت تؤمن بأوهام الغرب باستثنائية الولايات المتحدة و"الناتو"، وهذا ما قادها إلى فشل هجومها المضاد.وكتب خايفون في صفحته على "يوتيوب" أنه "من المستحيل أن تنتصر كييف"، مشيرا إلى أن ذلك صار أكثر وضوحا رغم ترويج وسائل الإعلام الغربية المستمر لأوكرانيا وهجومها المضاد.



وأضاف: "كل ما استخدمته أوكرانيا لمهاجمة روسيا لم يؤثر على الوضع ولو بشكل قليل، بما يتناقض بالكامل مع ما أكده "الناتو".



وأكد أن "أوهام استثنائية الولايات المتحدة وحلف "الناتو" هي التي أدت إلى فشل الهجوم المضاد الأوكراني".

RT