صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
التاريخ
10/29/2023 3:11:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نتيف هعسراه بعد قصف صاروخي من غزة صباح اليوم الأحد وفق وسائل إعلام عبرية.
وأمس السبت، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة نير عوز المحاذية لقطاع غزة.
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