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صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

10/29/2023 3:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نتيف هعسراه بعد قصف صاروخي من غزة صباح اليوم الأحد وفق وسائل إعلام عبرية.


وأمس السبت، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة نير عوز المحاذية لقطاع غزة.


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