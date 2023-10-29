وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بحوادث مُتفرقة على الطرق الخارجية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي شخص وأصيب 6 آخرين، إثر حوادث سير متفرقة، وقعت مساء أمس وفجر اليوم على الطرق الخارجية.
وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، النقيب عبد الرحمن حمادنة، إنه تم مساء أمس التعامل مع حادث تدهور وانقلاب مركبة ( بيك أب) على طريق الرويشد، ونتج عن الحادث وفاة شخص واصابة اثنين آخرين.
وبيّن حمادنة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم إخلاء الوفاة ونقل المصابين إلى مستشفى البادية الشمالية، وفتحت الجهات المعنية تحقيقاً مرورياً.
وأضاف أنه تم التعامل مساء أمس مع حادث تدهور وانقلاب مركبة على الطريق الصحراوي، ونتج عن الحادث إصابة واحدة متوسطة، كما تم التعامل مع حادث تدهور على طريق الزرقاء - عمّان، ونتج عن الحادث إصابة متوسطة.
وأشار حمادنة إلى أنه تم التعامل فجر اليوم، مع حادث تدهور مركبة على طريق المفرق - الزرقاء، ونتج عن الحادث إصابتين.
ودعا السائقين إلى أخذ الاحتياطات خلال القيادة، خاصة مع التغيرات الجوية، وتساقط الأمطار بين الحين والآخر على مختلف المناطق.
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