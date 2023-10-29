وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بحوادث مُتفرقة على الطرق الخارجية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي شخص وأصيب 6 آخرين، إثر حوادث سير متفرقة، وقعت مساء أمس وفجر اليوم على الطرق الخارجية.



وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، النقيب عبد الرحمن حمادنة، إنه تم مساء أمس التعامل مع حادث تدهور وانقلاب مركبة ( بيك أب) على طريق الرويشد، ونتج عن الحادث وفاة شخص واصابة اثنين آخرين.



وبيّن حمادنة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم إخلاء الوفاة ونقل المصابين إلى مستشفى البادية الشمالية، وفتحت الجهات المعنية تحقيقاً مرورياً.



وأضاف أنه تم التعامل مساء أمس مع حادث تدهور وانقلاب مركبة على الطريق الصحراوي، ونتج عن الحادث إصابة واحدة متوسطة، كما تم التعامل مع حادث تدهور على طريق الزرقاء - عمّان، ونتج عن الحادث إصابة متوسطة.



وأشار حمادنة إلى أنه تم التعامل فجر اليوم، مع حادث تدهور مركبة على طريق المفرق - الزرقاء، ونتج عن الحادث إصابتين.



ودعا السائقين إلى أخذ الاحتياطات خلال القيادة، خاصة مع التغيرات الجوية، وتساقط الأمطار بين الحين والآخر على مختلف المناطق.