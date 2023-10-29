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ألكسندر لوكاشينكو: الحرب بين روسيا وأوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود

10/29/2023 3:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا وأوكرانيا عالقتان في طريق مسدود على جبهة الحرب بينهما، مضيفا أنه يتعين على الجانبين الجلوس والتفاوض على إنهاء الصراع.
وقال لوكاشينكو: "هناك ما يكفي من المشاكل على الجانبين، وبشكل عام، أصبح الوضع الآن في طريق مسدود بشكل خطير، لا يمكن لأحد أن يفعل أي شيء ويعزز موقفه أو يطوره بشكل كبير".


وتابع "إنهم هناك وجهاً لوجه حتى الموت متحصنين.. الناس يموتون."

البيان

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