ألكسندر لوكاشينكو: الحرب بين روسيا وأوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا وأوكرانيا عالقتان في طريق مسدود على جبهة الحرب بينهما، مضيفا أنه يتعين على الجانبين الجلوس والتفاوض على إنهاء الصراع.
وقال لوكاشينكو: "هناك ما يكفي من المشاكل على الجانبين، وبشكل عام، أصبح الوضع الآن في طريق مسدود بشكل خطير، لا يمكن لأحد أن يفعل أي شيء ويعزز موقفه أو يطوره بشكل كبير".
وتابع "إنهم هناك وجهاً لوجه حتى الموت متحصنين.. الناس يموتون."
البيان
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