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وزير الخارجية الصيني يجري محادثات مهمة في واشنطن

10/29/2023 3:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجرى وزير الخارجية الصيني وانج يي، أمس السبت، محادثات مع استراتيجيين أمريكيين في واشنطن.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن وانج قوله إن الصين والولايات المتحدة أجرتا خلال زيارته اتصالات استراتيجية عميقة وبناءة وموضوعية بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأرسلتا بشكل مشترك إشارة إيجابية حول استقرار وتحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.


وعلى الرغم من وجود خلافات ونزاعات مختلفة بين الدولتين، نظراً لعدم التوصل إلى حل بشأن العديد من القضايا حتى الآن، إلا أن الجانبين يعتقدان أنه من المفيد والضروري لهما الحفاظ على الحوار كدولتين كبيرتين.


وقال إن الجانبين يأملان في تحقيق الاستقرار وتحسين العلاقات الثنائية في أقرب وقت ممكن، واتفقا على العمل معاً من أجل عقد قمة سان فرانسيسكو بين رئيسي البلدين.


وأشار المشاركون في المحادثات إلى أن استقرار العلاقة بين الولايات المتحدة والصين هو في مصلحة الجانبين.


وقالوا إن التعاون الأمريكي الصيني لعب وسيلعب دوراً حاسماً في حل القضايا الساخنة الدولية والإقليمية.


وأكد المشاركون أنه من الضروري في مواجهة الصراعات الجيوسياسية والفوضى العالمية أن تعزز الولايات المتحدة والصين الاتصالات والتعامل بشكل مشترك مع التحديات العالمية.

البيان

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