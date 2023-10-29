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اللواء عريقات: إسرائيل تتحايل على الحرب البرية بتسميتها مناورات برية

10/29/2023 3:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال الخبير والمحلل العسكري اللواء الركن المتقاعد واصف عريقات إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم يوقع لغاية الآن على قرار الحرب البرية .
وأضاف عريقات خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد أن إسرائيل تتحايل على الحرب البرية بوصف ما حدث خلال اليومين الماضيين بأنها عملية برية متدحرجة أو مناورات برية .
ولفت أن العملية العسكرية البرية الإسرائيلية فاشلة لغاية أن يقابل الجندي العسكري المقاومين على أرض الواقع بعيداً عن الآليات العسكرية الإسرائيلية والغطاء الجوي .
وأكد أن الرعب يحيط الجندي الإسرائيلي من قدرات المقاومة مما يدفع نتنياهو لمحاولة تثبيت جنوده لاستكمال الحرب والعدوان على غزة .
وأكد أن قطع الاتصالات الهاتفية والانترنت عن قطاع غزة من أهدافه عدم إيصال صورة هزيمة جيش إسرائيل والتي تفيد بأن دباباتها "الميركافا" تفجرت من قبل المقاومة منوها أن صورة هزيمتها تضرب عصب الاقتصاد الإسرائيلي المبني على تصنيع الأسلحة .
وختم أن مئات الآلاف المستوطنين هاجروا من الأراضي المحتلة بسبب صواريخ المقاومة التي ترعب حملة الجنسيات المزدوجة مشيراً أن إسرائيل لم تغلق المطارات أمنيا فقط وإنما لمنع هجرة المستوطنين إلى خارج فلسطين.




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