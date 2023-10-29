وفاة سائق بحادث تدهور وصدم مركبة في عمّان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي سائق مركبة، مساء أمس السبت، إثر حادث تدهور وصدم مركبة بجسر مشاة، على شارع المحطة، في العاصمة عمّان.
وقال مندوب إدارة السير المركزية، النقيب كفاح الهزايمة، إنه تم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ.
وبيّن الهزايمة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن مخالفة تغيير المسرب
بشكل مفاجئ، تعتبر من المخالفات الخطرة، والتي ينتج عنها حوادث مروعة.
ودعا السائقين إلى الابتعاد عن المخالفات الخطرة، والقيادة بتمهل، وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.
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