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وفاة سائق بحادث تدهور وصدم مركبة في عمّان

10/29/2023 3:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي سائق مركبة، مساء أمس السبت، إثر حادث تدهور وصدم مركبة بجسر مشاة، على شارع المحطة، في العاصمة عمّان.

وقال مندوب إدارة السير المركزية، النقيب كفاح الهزايمة، إنه تم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ.


وبيّن الهزايمة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن مخالفة تغيير المسرب

بشكل مفاجئ، تعتبر من المخالفات الخطرة، والتي ينتج عنها حوادث مروعة.


ودعا السائقين إلى الابتعاد عن المخالفات الخطرة، والقيادة بتمهل، وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.


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