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إغلاق جسر في نيويورك في وجه مظاهرة سلمية مؤيدة للفلسطينيين -فيديو

10/29/2023 3:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت الشرطة جميع الممرات على جسر بروكلين في نيويورك أمس السبت، بعد أن بدأت مجموعة كبيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بالتوجه نحو الجسر.
وتم إغلاق الجسر الذي يربط منطقتي مانهاتن وبروكلين في الاتجاهين، وفقا لتنبيه من خدمة NotifyNYC التابعة للحكومة المحلية في البلاد .
وقالت إدارة شرطة مدينة نيويورك إن المظاهرة كانت سلمية ولم تشهد أي حوادث مع المتظاهرين في هذا الوقت.

روسيا اليوم

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