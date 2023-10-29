إغلاق جسر في نيويورك في وجه مظاهرة سلمية مؤيدة للفلسطينيين -فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أغلقت الشرطة جميع الممرات على جسر بروكلين في نيويورك أمس السبت، بعد أن بدأت مجموعة كبيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بالتوجه نحو الجسر.
وتم إغلاق الجسر الذي يربط منطقتي مانهاتن وبروكلين في الاتجاهين، وفقا لتنبيه من خدمة NotifyNYC التابعة للحكومة المحلية في البلاد .
وقالت إدارة شرطة مدينة نيويورك إن المظاهرة كانت سلمية ولم تشهد أي حوادث مع المتظاهرين في هذا الوقت.
روسيا اليوم
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