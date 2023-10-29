نتنياهو يرفض تحمّل مسؤولية الفشل ويلقي اللوم على المخابرات والشاباك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفى رئيس الوزراء الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تلقيه أي تحذيرات بشأن نية حركة حماس بتنفيذ عملية طوفان الاقصى، ملقيا باللوم في فشل توقع الهجوم المباغت وغير المسبوق على عاتق الاستخبارات والأمن العام.



وكتب نتنياهو على حسابه الرسمي في موقع "إكس" أن كل وكالات الاستخبارات، كانت تقدر بأن حركة حماس مردوعة إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية.



وذكر أن هذا التقييم الاستخباري قُدم مرة بعد أخرى إليه وإلى المجلس الأمني المصغر، وذلك حتى قبيل اندلاع الحرب.



وذكرت صحيفة "هآرتس" أن نتنياهو يحمل المسؤولية في فشل توقع الهجوم لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، ورئيسها أهارون هاليفا، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار.



وخلال المؤتمر، رفض نتنياهو تحمل أي جزء من المسؤولية عن الفشل، وتهرب من سؤال طرحه أحد الصحفيين عليه بهذا الشأن، واكتفى بالقول "إنه بعد انتهاء الحرب علينا جميعا أن نقدم إجابات عن الأسئلة الصعبة". سكاي نيوز