نتنياهو يرفض تحمّل مسؤولية الفشل ويلقي اللوم على المخابرات والشاباك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفى رئيس الوزراء الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تلقيه أي تحذيرات بشأن نية حركة حماس بتنفيذ عملية طوفان الاقصى، ملقيا باللوم في فشل توقع الهجوم المباغت وغير المسبوق على عاتق الاستخبارات والأمن العام.
وكتب نتنياهو على حسابه الرسمي في موقع "إكس" أن كل وكالات الاستخبارات، كانت تقدر بأن حركة حماس مردوعة إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية.
وذكر أن هذا التقييم الاستخباري قُدم مرة بعد أخرى إليه وإلى المجلس الأمني المصغر، وذلك حتى قبيل اندلاع الحرب.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن نتنياهو يحمل المسؤولية في فشل توقع الهجوم لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، ورئيسها أهارون هاليفا، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار.
وخلال المؤتمر، رفض نتنياهو تحمل أي جزء من المسؤولية عن الفشل، وتهرب من سؤال طرحه أحد الصحفيين عليه بهذا الشأن، واكتفى بالقول "إنه بعد انتهاء الحرب علينا جميعا أن نقدم إجابات عن الأسئلة الصعبة". سكاي نيوز
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