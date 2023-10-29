Sunday, 29 October 2023 10:48 GMT

هذا ليس وقتي.. الجمهوري بنس يعلن انسحابه من السباق الرئاسي الأميركي

10/29/2023 3:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، اليوم الأحد، انسحابه من السباق الرئاسي الأميركي، قائلا : "هذا ليس وقتي".


وفي حديثه خلال الاجتماع السنوي للائتلاف الجمهوري في لاس فيغاس، قال بنس: "لقد أصبح واضحا بالنسبة لي أن هذا ليس وقتي". وأضاف "بعد الكثير من الصلاة والتفكير، قررت تعليق حملتي للرئاسة".


وبحسب الاستطلاعات تقتصر نوايا التصويت لبنس على 3.8%، وفق موقع "فايفثيرتيايت" المتخصص، وآماله عمليا معدومة في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يبدو الأوفر حظا للفوز بالترشح عن حزبه على الرغم من متاعبه القضائية.


ولم يعط بنس أي مؤشرات تدل على دعمه أيا من المرشحين في كلمته التي جاء وقعها مفاجئا للحاضرين.


ومن المقرّر أن يتحدّث المرشحون الجمهوريون الثمانية في المنتدى في نهاية الأسبوع. وكالات

MENAFN29102023000208011052ID1107323690

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث