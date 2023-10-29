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إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة في اشتباك مع المقاومة شمالي غزة

10/29/2023 3:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الناطق العسكري الإسرائيلي عن إصابة ضابط بجروح خطرة وجندي بقذيفة أطلقها مسلحون فلسطينيون خلال اشتباك شمالي قطاع غزة.


ويأتي الإعلان بعد محاولات توغل بري إسرائيلية تصدت لها المقاومة الفلسطينية.
وبالتزامن، تحدث الجيش الإسرائيلي عن قصف 450 هدفا في غزة أمس السبت وعن تواصل نشاطه البري بالقطاع.


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