الحرب على غزة في يومها الـــ23... أكثر من 8000 شهيد وعودة الإتصالات والإنترنت تدريجيا

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- .يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، لليوم الــــ23 على التوالي، من خلال شن غارات وحشية على مختلف المناطق، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وتجاوزت حصيلة العدوان أكثر من 8 آلاف شهيد، بينهم نحو 3200 طفل، إضافة إلى ما يقرب من 20 ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

واستشهد العشرات وأصيب المئات، فجر اليوم الأحد، وأصيب آخرين في مخيم الشاطئ غرب غزة، تم انتشال عدد منهم ولا زال آخرون تحت الأنقاض.

كما قصفت طائرات حربية منزلا مأهولا في حي تل الهوا غرب غزة مكون من 6 طوابق ما أوقع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

وفي حي الزيتون جنوب شرق المدينة، قصفت الطائرات الحربية الاسرائيلية عدة منازل ما أدى لاستشهاد 30 مواطنا على الأقل واصابة آخرين، وفي حي التفاح شرق المدينة قصفت الطائرات نحو 5 منازل وأوقعت شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

كما قصفت الطائرات الحربية منزلين في حي الشجاعية شرق المدينة ما أدى لوقوع شهداء وجرحى ما زال بعضهم تحت الأنقاض.

وفي مخيم جباليا قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، 110 منازل ما أدى لسقوط 45 شهيدا على الاقل واصابة آخرين.

كما دمرت الطائرات الحربية مربعا سكنيا في بئر النعجة وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى، وفي وسط القطاع قصفت الطائرات منازل في مخيمي البريج والنصيرات ومدينة دير البلح ما لسقوط شهداء وجرحى لا زال عدد منهم تحت الأنقاض.

عودة شبكة الاتصالات والإنترنت بشكل جزئي إلى قطاع غزة

أعلنت شركة“الاتصالات الفلسطينية- جوال” عودة خدمات الاتصال والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في قطاع غزة، بينما واصل الجيش الإسرائيلي لليوم الـ 23 على التوالي غاراته العنيفة على قطاع غزة ما أوقع شهداء وجرحى.

وحسب ما أفاد تلفزيون فلسطين على منصة فيسبوك:“شركة الاتصالات الفلسطينية- جوال: تعلن عن عودة خدمات الاتصال”الثابت والخلوي والإنترنت” للعمل بشكل تدريجي، والتي تم فصلها عن قطاع غزة نتيجة للعدوان يوم الجمعة 27/3/2023".

وأضاف“أما بخصوص الشبكة الداخلية في القطاع، وبالرغم من خطورة الوضع الميداني فإن طواقمها الفنية كانت ولا زالت تعمل كل ما بوسعها لإصلاح ما أمكن من الأضرار التي حلت بالشبكة، قدر المستطاع وضمن ما هو متوفر من إمكانيات”.

وقد أدى انقطاع الاتصالات هذا إلى منع ملايين السكان من التواصل مع أقاربهم خارج قطاع غزة المحاصر أو داخله.