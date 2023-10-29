3 شهداء في نابلس ورام الله وطوباس

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- استشهد الليلة الماضية وفجر اليوم الاحد، ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها محافظات نابلس ورام الله وطوباس.
ففي رام الله، استشهد الشاب ناصر عبد اللطيف عزت برغوثي (29 عاما) في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في البلدة.
وفي طوباس، استشهد الشاب رماح جلال الدين اقطيشات (32 عاما)، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها بلدة طمون جنوب طوباس.
وأعلنت مصادر طبية، استشهاد الشاب نعيم محمود عبد السلام فران (31 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عسكر شرق نابلس.
وبارتقاء الشبان الثلاثة في نابلس وطوباس ورام الله، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ بدء عدوان الاحتلال على شعبنا في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 114 شهيدا.
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