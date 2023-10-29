الاحتلال يفجر منزل الشهيد حسن قطناني في مخيم عسكر

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، منزل الشهيد حسن قطناني، في مخيم عسكر، شرق نابلس.
وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر وحاصرت منزل الشهيد قطناني المكون من طابقين، وفجرته بعد ساعات من الاقتحام.
وأضاف، أن قوات الاحتلال كانت قد اجبرت عائلة الشهيد قطناني، على الخروج من منزلها، تمهيدا لهدمه.
وكان الشاب حسن قطناني استُشهد هو ومعاذ المصري، وابراهيم جبر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس في الرابع من شهر أيار/ مايو الماضي.
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