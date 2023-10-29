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الاحتلال يفجر منزل الشهيد حسن قطناني في مخيم عسكر

10/29/2023 3:11:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، منزل الشهيد حسن قطناني، في مخيم عسكر، شرق نابلس.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر وحاصرت منزل الشهيد قطناني المكون من طابقين، وفجرته بعد ساعات من الاقتحام.

وأضاف، أن قوات الاحتلال كانت قد اجبرت عائلة الشهيد قطناني، على الخروج من منزلها، تمهيدا لهدمه.

وكان الشاب حسن قطناني استُشهد هو ومعاذ المصري، وابراهيم جبر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس في الرابع من شهر أيار/ مايو الماضي.

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