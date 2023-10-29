الاحتلال يغلق حاجز جبع العسكري ومدخل العيزرية

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- اغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجز جبع العسكري، الذي يفصل بلدتي الرام وجبع ويعتبر المدخل الرئيسي لمحافظتي رام الله والقدس.
وأفاد مواطنون بأن قوات الاحتلال اغلقت البوابة الحديدية التي وضعتها على الحاجز العسكري المقام على مدخل بلدة جبع ومنعت المركبات من الدخول او الخروج عبرها، ما اضطر المواطنين وطلبة المدارس إلى السير على الاقدام للوصول إلى مدارسهم وأماكن عملهم.
وأشار شهود عيان إلى أن إغلاق حاجز جبع تسبب بأزمة مرورية خانقة على حاجز قلنديا العسكري القريب، وتكدست مئات المركبات بانتظار السماح لها بالدخول لها لمدينة القدس، كما تعطل دخول طلبة مدينة القدس الى مدارسهم.
وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة العيزرية بحاجز عسكري، واحتجزت عشرات المركبات القادمة من جنوب الضفة الغربية وتسببت بأزمة مرورية خانقة.
MENAFN29102023000205011050ID1107323685
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.