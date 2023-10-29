الاحتلال يغلق حاجز جبع العسكري ومدخل العيزرية

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- اغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجز جبع العسكري، الذي يفصل بلدتي الرام وجبع ويعتبر المدخل الرئيسي لمحافظتي رام الله والقدس.

وأفاد مواطنون بأن قوات الاحتلال اغلقت البوابة الحديدية التي وضعتها على الحاجز العسكري المقام على مدخل بلدة جبع ومنعت المركبات من الدخول او الخروج عبرها، ما اضطر المواطنين وطلبة المدارس إلى السير على الاقدام للوصول إلى مدارسهم وأماكن عملهم.

وأشار شهود عيان إلى أن إغلاق حاجز جبع تسبب بأزمة مرورية خانقة على حاجز قلنديا العسكري القريب، وتكدست مئات المركبات بانتظار السماح لها بالدخول لها لمدينة القدس، كما تعطل دخول طلبة مدينة القدس الى مدارسهم.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة العيزرية بحاجز عسكري، واحتجزت عشرات المركبات القادمة من جنوب الضفة الغربية وتسببت بأزمة مرورية خانقة.